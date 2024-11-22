倍力董座許金隆籲：結合「數位、永續」迎戰碳有價時代

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
倍力董事長許金隆。記者吳康瑋／攝影
倍力董事長許金隆。記者吳康瑋／攝影

隨著全球市場對永續發展的關注日益提升，資訊軟體整合服務商倍力（6874）為協助國內外企業大廠迎戰「碳有價時代」，特地於22日召開第五屆「財務長聯誼會」，從數位科技打造永續財務韌性、永續資訊揭露的挑戰與因應、強化雲端資料安全、ESG與企業評價、AI重塑企業財務韌性以及數據打造領導力，領航財務新時代等角度，分享在碳有價的時代，如何連結碳資訊與財報，讓企業在減碳的同時也能繳出亮眼的財報。

金管會主秘尚光琪致詞時指出，團隊為接軌國際，規範了永續資訊揭露框架採雙軌制，能同時滿足投資人與其他利害關係人的需求。「年報永續專章」將根據IFRS永續準則，專注於永續相關風險與機會對企業財務的影響，幫助投資人評估企業短期、中期及長期的現金流與資金成本變化。而「永續報告書」則遵循GRI準則，聚焦企業對環境、經濟與社會的影響，強調企業對利害關係人關注議題的回應。

倍力董事長許金隆在會中指出，隨著「碳有價的時代」正式來臨，如何協助企業在財務管理中導入永續元素，以應對當前的環境與經濟挑戰，並提升企業永續韌性，是政府與各家數位解決方案商積極面對與解決的課題。透過「碳管家」與「財務報告書解決方案」兩大解決方案，倍力資訊結合內控制度與資訊系統，能協助企業有效、迅速的整合永續資訊管理。

許金隆指出，「財務報告書解決方案」可提供多角度的財務分析報表，且獨立系統多樣資料串接，也不影響原有ERP系統，目前已有超過350家上市櫃公司採用並持續增加中。「碳管家」通過SGS 確效認證，符合 ISO 14064-1:2018 標準，可支援自動化數據收集、跨部門協作與碳足跡計算模擬，幫助企業快速生成符合規範的永續報告，進而大幅提高效率、降低人為錯誤風險。

此外，永續資訊的揭露與傳統財務報告密切相關，「碳管家」不僅能整合部門提供的數據，還能針對溫室氣體盤查與碳排放量的計算進行詳細追溯與模擬，為企業提供標準化的作業程序與數據安全保障，更可支援金管會、環境部、供應商…等多種類的報告產出。

「財務報告書解決方案」與「碳管家」兩大自有產品今年也推出訂閱制服務，讓企業可以用最輕鬆的方式，加速完成內部控制修訂，並將永續管理納入年度稽核計畫，更利用這兩款產品開發出「股東會年報解決方案」協助企業符合主管機關的最新要求。安永會計師曾于哲指出，透過科技與數據分析，不僅能提升碳排放資訊的透明性，還可實現與財務績效的綜合管理。團隊倡導的「財務管理=財報管理+ESG管理」，更可幫助企業在應對氣候風險的同時，打造穩健的財務韌性。

甲骨文技術總監莊復貴表示，在數據安全挑戰日益嚴峻的當下，企業面臨著勒索軟體、分散式阻斷服務（DDoS）攻擊等威脅。根據統計，全球勒索軟體的相關成本預計到2031年將達到2650億美元，平均每兩秒就有一次攻擊發生。針對這些風險，企業需要透過包括實時數據監測、異常活動警示以及基於零信任的安全架構，才能使企業在威脅中保護核心數據。

德昂總經理吳家瑋表示，公司所推出MSTR-AI（MicroStrategy Artificial Intelligence）解決方案，專注於提升企業財務管理的韌性與效率。透過人工智慧與數據分析技術，可協助企業快速應對市場變化、優化資源配置，實現智能化決策與全面性財務透明化，保障財務決策的準確性。

美商鄧白氏國際市場首席營運長Julian Prower指出，面對新時代挑戰，財務長需以高品質數據為基礎，運用大數據與自動化工具提升效率，促進法遵合規與風險控管，同時參與關鍵商業決策，強化產業韌性。

許金隆進一步指出，在全球倡導綠色經濟的浪潮下，企業需克服多項挑戰，包括建構完善的內控體系、確保跨部門數據整合的準確性，以及確立可靠的溫室氣體盤查邊界。而永續資訊的品質亦需與財務報表相同，具備可靠性、可比較性與可驗證性，才能使企業在目標設定與績效揭露上保持透明與一致性，全面提升財務韌性與可持續發展能力。

倍力召開「財務長聯誼會」。記者吳康瑋／攝影
倍力召開「財務長聯誼會」。記者吳康瑋／攝影
倍力召開「財務長聯誼會」。記者吳康瑋／攝影
倍力召開「財務長聯誼會」。記者吳康瑋／攝影
倍力召開「財務長聯誼會」。記者吳康瑋／攝影
倍力召開「財務長聯誼會」。記者吳康瑋／攝影

財務管理 財報 軟體

延伸閱讀

債券ETF吸金 規模再躍進

企業永續獎 遠傳深化ESG 奪10大獎

大台中不動產開發公會邀台北101 談永續聚焦零碳建築

緯創最新ESG專刊出爐！「這6件」永續作為一次看

相關新聞

碳排汙染 中火蟬聯台灣榜首

第廿九屆氣候峰會（ＣＯＰ29）將落幕，台灣去年碳排表現如何呢？「氣候追蹤」（Climate TRACE）於峰會期間公布最...

台泥積極參與能源轉型，和平電廠2040年除役

台泥董事長張安平今日主持第三季法說會指出，AI誕生更加速了電力的需求，明年台泥將加速全球能源布局，為全球能源轉型貢獻一己...

央行前副總裁陳南光：房地產過熱導致貧富差距擴大

中央銀行前副總裁陳南光今日在台大社科院主辦的研討會上在答覆與會者提問時指出，房地產過熱是導致貧富差距擴大的重要原因，這從...

駁郭智輝「民調6、7成支持核電」 環盟：沒有縣市首長接受核電廠

經濟部長郭智輝20日在立院受訪時指相關核電民調支持已有6、7成，他認為核能共識這個命題不難，核能安全在台灣也不難，「現在...

環盟批郭智輝擁核言論 籲正視「無縣市接受核電廠」

經濟部長郭智輝日前發表言論，直言核廢料處理解決，核能即可撥雲見日，環團今天批評郭智輝公然發表違法擁核言論，也呼籲郭智輝正視...

Meet Taipei創新創業嘉年華 蕭副總統到場力挺

「2024 MEET Taipei 創新創業嘉年華」今天在圓山花博爭艷館開展，副總統蕭美琴以實際行動支持台灣新創以及AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。