擴大投資台灣再添五企業 格棋斥資57億興建半導體新廠

投資台灣事務所22日再添五家企業共同擴大投資台灣，包含台商回台方案的康克玻璃，根留企業方案的台灣肥料，以及中小企業方案的格棋化合物半導體、允晟照明、瑞康國際。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,573家企業超過2兆3,831億元投資，預估創造15萬5,441個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有319家台商投資約1兆3,009億元，創造8萬8,431個就業機會；「根留台灣企業加速投資行動方案」有196家企業投資約5,738億元，創造2萬8,519個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引1,058家中小企業投資約5,084億元，帶來3萬8,491個就業機會；後續尚有52家企業排隊待審。

格棋化合物半導體將投資逾57億元於中壢工業區興建新廠房及擴建產線，導入自動化技術及運用大數據資料管理及追蹤生產資料，並使用智慧能源管理系統，以最佳化供電及緊急供電需求。公司亦使用太陽能發電系統、節水節能設備及廢水回收系統，全面提升生產效率及環保效益。新廠完成後，將可增加363個本國就業機會，並有望持續創造更多價值，推動本地產業升級。

康克玻璃於新北市八里區投資近4億元新建廠房，導入物聯網系統，並增購四邊自動粗磨機、新型強化爐及自動倉儲等設備，將原有生產線升級為智慧化，以提升產能及精密度。為了替環境保護盡一份心力，公司將進行碳盤查，並於廠區屋頂建置太陽能板發電儲能，安裝智慧電表以提高能源效率，並響應循環回收，以達到永續發展及營運效益之目標。

台灣肥料投資30億元在台中港科技產業園區擴建兩座液氨儲存槽，導入能源管理系統（EMS），提升營運管理與能源效率。此外，公司採用節能設計的儲槽底部電加熱器、應用冷能循環回收系統、高效率氨壓縮機及智慧電表等節能減碳設備，響應國際減碳浪潮與淨零排放政策。

允晟照明計畫投資近8億元在新北國際AI+智慧園區興建新廠房及擴建倉庫，導入自動化倉儲系統，與太陽能板及循環回收系統，規劃取得綠建築標章，致力於將照明實現於綠能科技的應用。不僅將永續發展理念融入企業文化與日常營運中，亦積極響應台灣淨零轉型的目標。

瑞康國際投資近6億元於關渡設立「智慧化旗艦門市」，並於三芝建設「智慧化自動倉儲物流中心」，倉儲物流中心除了導入自動化立體貨架系統(AS/RS)與智慧倉儲管理系統(WMS)，顯著提升存貨容量，並配備智慧溫溼度控制系統，確保產品品質。在智慧化旗艦門市中，則導入智慧AI導購系統與機器人，提供顧客雙向互動的購物體驗，亦在屋頂建置太陽能光電板與儲能設備，導入能源管理系統、使用智慧電表有效控制用電量，全面推動綠色經濟。