10月失業率降至3.4% 主計總處：勞動市場穩定朝正向發展

行政院主計總處22日公布10月失業率為3.4%，月減0.03個百分點，連續二個月走降，創近24年同月最低水準。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，若經濟狀況維持現在情形，預期11、12月失業率會持續下降，目前勞動市場穩定且朝正向發展，沒有意外的話，會愈來愈好。

今年1至10月失業率平均為3.39%，較上年同期下降0.12個百分點。

不過，值得注意的是，9月青年失業率（15~24歲）未如往年呈季節性下降，反而升至11.88%創最近13個月最高，10月青年失業率11.53%，雖呈緩降，但不僅高於去年同期的11.21%，也高於今年1至10月平均的11.36%，且為近三年首度回升。

根據主計總處調查，青年失業率方面，10月15至19歲失業率9.12%，20至24歲11.84%，多為初次尋職，處職場調適階段，致失業率較高，但因畢業生陸續找到工作，青年失業率已較9月下降；且隨工作狀況逐漸穩定，失業率即呈下降，25至29歲失業率6.07%，30至34歲降至3.44%。

譚文玲表示，隨著時間過去，他們應會陸續找到工作，青年失業率可望持改善，主計總處也會持續關注青年就業情形。不過，譚文玲也說，15~24歲青年並非我國就業市場主力。

根據主計總處調查，10月失業人數為40.8萬人，較上月減少4,000人。其中，初次尋職失業者減少2,000人，另10月因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時之工作及季節關係）導致周工時未達35小時者為16.1萬人，月減1.3萬人、年減4.6萬人。主計總處表示，周工時未達35小時者，疫情前約在18萬至22萬人，目前低於疫情前水準。

在就業人數方面，10月就業人數為1,160.9萬人，月增5,000人、年增5.1萬人；1至10月就業人數平均1,159.2萬人，年增7.5萬人。