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央行前副總裁陳南光：房地產過熱導致貧富差距擴大

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
央行前副總裁陳南光今日指出，房地產過熱是導致貧富差距擴大的重要原因。 圖／本報系資料照片
央行前副總裁陳南光今日指出，房地產過熱是導致貧富差距擴大的重要原因。 圖／本報系資料照片

中央銀行前副總裁陳南光今日在台大社科院主辦的研討會上在答覆與會者提問時指出，房地產過熱是導致貧富差距擴大的重要原因，這從中國大陸的經驗就可看到，他也指出，早在2020年央行就應該有作為，因為央行自由度最高：「若還把問題丟到其他部會，就是現在這個樣子。」

陳南光表示，各國的房地產都在漲，台灣卻是實質上漲的前三名。他強調，社會資源都往這個部門集中，其中資源就受排擠，影響其他產業所需要的資金。

陳南光也特別借鏡中國大陸，他說，中國就是房地產吸納太多資源，排擠其他部門的資源，也造成國內貧富差距過大。

他指出，我國政府部門其實應提早注意，回溯至2020年指出，當時，各國政府都在觀望，當初他就認為央行要帶頭，因為央行自由度最大，其他部會若要提出政策，都要經立法院：「央行不帶頭，誰帶頭？」接著他指出，若還把問題丟到其他部會，就是現在這個樣子。

央行 房地產

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