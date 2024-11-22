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陳南光：央行預算與人事制度設計不佳 影響獨立性

中央社／ 台北22日電

央行副總裁陳南光以勇於批判央行聞名，卸下副總裁一職、重回台大任教，他今天再次指出，台灣央行因預算、人事制度設計不佳，導致獨立性低落，近年對房市政策的態度反覆就是顯著例子。

前央行副總裁、台大經濟系教授陳南光今天受邀出席劉大中教授暨蔣碩傑教授紀念研討會，並以美國聯準會制度為例，探討為何台灣央行獨立性不彰。

陳南光指出，川普於美國總統大選勝出後，美國總統與聯準會的緊張關係浮上檯面，其實早在川普之前，杜魯門、詹森、尼克森等前美國總統，都曾想要將聯準會主席免職，國會也多次嘗試限制聯準會的獨立性，因為民選政府與國會有選舉壓力，這與央行追求中長期的物價穩定與政策目標，短期內會產生分歧。

不過陳南光強調，歷史上，不曾真正發生美國總統免除聯準會主席的職務，一方面是各界對聯準會的尊重已超乎法律規範界線，另一方面，或許是擔憂引發金融市場動盪的風險太高。

陳南光表示，大量文獻支持央行獨立性與通膨有負向關係，此外，選舉帶來政策不確定性，但央行獨立性可作為政府組織設計上的穩定機制。

美國聯準會法制上的設計嚴謹，至於觀察台灣央行的制度設計，陳南光認為，台灣央行在預算面及人事面設計均有問題。預算方面，央行隸屬行政院，預算編列必須經立法院審查通過，又背負盈餘繳庫的任務；人事方面，行政機構首長擔任理事且為常務理事，加上理事非專任，均使理事會實質功能孱弱。

陳南光直言，台灣央行一直以來獨立性低落，當央行總裁不能堅守獨立性原則，甚至認為主動配合政策是理所當然，如近年台灣房價高漲，央行一再拖延，放任房價預期以及房價上升情況惡化，事後緊急出手，聲稱是為了防患未然，態度前後不一致，便凸顯央行獨立性不佳的問題，也跟美國聯準會主席勃恩斯（Arthur Burns）處理通膨失敗有相似現象。

與會的中央研究院院士、台大經濟系特聘教授李怡庭則對央行提出3建議，公布明確貨幣政策架構並定期檢討，公布外匯干預歷史資料，以及研究單位從事深入的政策研究與重要物價指標編制，將房價納入消費者物價指數（CPI），以利貨幣政策擬定與實施。

南光 央行 美國聯準會

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