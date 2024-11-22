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國產署原址改建案無人投標 下周重新招標

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國產署原光復南路辦公廳舍改建案基地位置。財政部提供
國產署原光復南路辦公廳舍改建案基地位置。財政部提供

國產署原光復南路辦公廳舍改建案22日開標，結果仍無廠商投標而慘遭流標。國產署表示，考量於公告招標期間有廠商反映備標時間不足且積極洽詢，預計將於下周、11月底以原招標文件重行招標，歡迎各界踴躍投標參加。

為解決原辦公廳舍建物老舊、耐震能力不足等問題，國產署去(2023)年12月18日將辦公室遷走，9月對外公告招商，除重建原有辦公廳舍（即仁愛段基地，土地面積1,939平方公尺），還綁定金華段和中山段兩塊基地的地上權，由廠商自行規畫，22日開標仍無人投標，最終宣告流標。

該案參採「財政部財政人員訓練所及其周邊國有土地合作開發案」模式辦理，透過與民間合作方式，由合作廠商在仁愛段基地依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」申請獎勵容積，興建兩棟政府辦公廳舍，提供國產署及交通部觀光署進駐使用。

國產署表示，若改建案順利脫標，國產署除可取得兩棟新建辦公廳舍，樓地板面積合計約9,088平方公尺，尚可收取權利金及土地租金約新台幣9.25億元，不僅可擴大內需，更可促進地方發展。

國產署指出，因考量公告期間陸續有廠商反映因招標需求內容變動致備標時間不足，未能及時完成招標文件審閱、建築規劃設計、完整財務估算及報經董事會同意等作業，且招商說明會後亦有廠商積極洽詢招標相關內容，綜合評估本案仍具市場開發潛力，預計11月底以原招標文件重行招標，第2次招標依政府採購法規定，不受3家以上合格廠商投標限制。

國產署 建案 新台幣

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