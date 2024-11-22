10月失業率3.4%為24年同月最低 11月可望再降

主計總處今天發布10月失業率為3.40%，較上月下降0.03個百分點，連續兩個月下降，且續創24年同月新低。經季節調整後失業率為3.38%，則與上月持平。

主計總處表示，往年畢業季結束後，失業率都會下降，若無意外，預料11月失業率將持續下降，目前勞動市場穩定。

主計總處統計，10月就業人數為1160.9萬人，較上月增加5千人、0.04%，其中服務業部門增加3千人或 0.04%，農業部門及工業部門亦均增1千人，增幅分別為0.23%及0.02%；與上年同月比較，計增加5萬1千人或0.44%。

至於因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時之工作、及季節關係），致週工時未達35小時者為16.1萬人，較上月減少1.3萬人，較去年同月也減少4.6萬人，減幅明顯。

主計總處表示，週工時未達35小時人數在疫情前約18萬至22萬人，10月的16.1萬人低於疫情前水準。

10 月失業人數40.8萬人，較上月減少4千人、0.95%，其中初次尋職失業者減少2千人，因工作場所業務緊縮或歇業及因對原有工作不滿意而失業者也減少1千人；與上年同月比較，失業人數減少3千人、0.55%。

1至10月失業人數平均為40.7萬人，較上年同期減少1.2萬人、2.75%。

若按年齡層觀察，15至19歲失業率9.12%，20至24歲11.84%，多為初次尋職，處於職場調適階段，致失業率較高。隨著工作趨於穩定，25至29歲者失業率6.07%，30至34歲下降為3.44%。