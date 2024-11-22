快訊

看著長大…美籍台商曝薄瓜瓜優點 籲婚後愛護妻子樹立名聲

10月失業率3.4%為24年同月最低 11月可望再降

聯合報／ 記者陳素玲/即時報導
失業示意圖。圖／ingimage
失業示意圖。圖／ingimage

主計總處今天發布10月失業率為3.40%，較上月下降0.03個百分點，連續兩個月下降，且續創24年同月新低。經季節調整後失業率為3.38%，則與上月持平。

主計總處表示，往年畢業季結束後，失業率都會下降，若無意外，預料11月失業率將持續下降，目前勞動市場穩定。

主計總處統計，10月就業人數為1160.9萬人，較上月增加5千人、0.04%，其中服務業部門增加3千人或 0.04%，農業部門及工業部門亦均增1千人，增幅分別為0.23%及0.02%；與上年同月比較，計增加5萬1千人或0.44%。

至於因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時之工作、及季節關係），致週工時未達35小時者為16.1萬人，較上月減少1.3萬人，較去年同月也減少4.6萬人，減幅明顯。 

主計總處表示，週工時未達35小時人數在疫情前約18萬至22萬人，10月的16.1萬人低於疫情前水準。

10 月失業人數40.8萬人，較上月減少4千人、0.95%，其中初次尋職失業者減少2千人，因工作場所業務緊縮或歇業及因對原有工作不滿意而失業者也減少1千人；與上年同月比較，失業人數減少3千人、0.55%。

1至10月失業人數平均為40.7萬人，較上年同期減少1.2萬人、2.75%。

若按年齡層觀察，15至19歲失業率9.12%，20至24歲11.84%，多為初次尋職，處於職場調適階段，致失業率較高。隨著工作趨於穩定，25至29歲者失業率6.07%，30至34歲下降為3.44%。

失業率 工時

延伸閱讀

矽瑪10月每股淨損0.12元 訂單可望回穩

陸官方公布10月青年失業率17.1% 連兩月下降

中國失業率高 上海復旦教授建議年輕人「啃老」3年

薪水5萬5！小火鍋徵正職 網見「工時」全嚇壞：心瞬間涼去

相關新聞

聚界核融合技術登日本 推動日本核融合戰略 軟銀也支持

美商聚界潔能 (Alpha Ring)公司22日表示，核融合技術作為未來能源解決方案的核心，正受到全球的高度關注。聚界繼...

輝達AI供應鏈帶動 韓國超車日本成台灣最大入超來源

AI供應鏈分工運作，促使台韓貿易增溫。財政部統計，今年前10月韓國取代日本成為台灣最大入超來源，規模達181億美元，提前...

10月失業率3.4%為24年同月最低 11月可望再降

主計總處今天發布10月失業率為3.40%，較上月下降0.03個百分點，連續兩個月下降，且續創24年同月新低。經季節調整後...

駁郭智輝「民調6、7成支持核電」 環盟：沒有縣市首長接受核電廠

經濟部長郭智輝20日在立院受訪時指相關核電民調支持已有6、7成，他認為核能共識這個命題不難，核能安全在台灣也不難，「現在...

Meet Taipei創新創業嘉年華 蕭副總統到場力挺

「2024 MEET Taipei 創新創業嘉年華」今天在圓山花博爭艷館開展，副總統蕭美琴以實際行動支持台灣新創以及AI...

中華開發跨境創新基金結盟日泰建構跨域國際新創平台

凱基金控子公司中華開發資本旗下開發創新管理顧問公司21日宣布與台智雲AI超算加速器、國際新創基地CIC （Cambrid...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。