駁郭智輝「民調6、7成支持核電」 環盟：沒有縣市首長接受核電廠

經濟部長郭智輝20日在立院受訪時指相關核電民調支持已有6、7成，他認為核能共識這個命題不難，核能安全在台灣也不難，「現在只剩下核廢料處理這個命題，所以大家一起努力。」對此，台灣環境保護聯盟今聲明表示，從環盟今年執行全國22個縣市環保施政評量回覆結果得知，沒有縣市政府支持境內設置核電廠或核廢料處置場，也沒有縣市政府支持現有核電廠延役，或反對撤銷核四，請郭部長正視縣市首長反對核電設置的事實。

環盟表示，公職人員不應公然發表違法的擁核言論。我國環境基本法第23條規定，政府應訂定計畫逐步達成非核家園目標；氣候變遷因應法第5條第3項第2款也規定要逐步落實非核家園願景。郭部長是公職人員，理應遵守國家法令和政策，但郭部長竟公然作出違反國家法律規定的發言，公開主張核電民調支持核電者已有6、7成，要「大家一起努力」，實在違法失職。

環盟說，近幾年國內部分人士開始推銷小型核電或是核融合，並稱兩者為「新核能」。這些擁核人士持續出手，民調不停發表，試圖利用誘導性的民調讓民眾相信核電是解決台灣能源問題的最佳途徑，也要營造全民挺核的假象，「請問郭部長，你有了解這些民調機構及其問卷設計是否有達到資訊正確、問題公正的原則嗎？」

環盟今年執行全國22個縣市環保施政評量，特別詢問核電議題，從回覆結果得知，沒有縣市政府支持境內設置核電廠或核廢料處置場，也沒有縣市政府支持現有核電廠延役，或反對撤銷核四。環盟指出，此一有政府文書根據的結果與上述民調出現極大差異，請郭部長正視縣市首長反對核電設置的事實，郭部長也應了解雖然有民眾支持核能發電，卻不希望核電廠或核廢料處置場在其居住縣市設置。

環盟重申，台灣沒有發展核電的本錢。發展核電縱然能安全地沒有意外產生，也會留下更多的毒物讓後代子孫去承受，這是違反世代正義、違背永續發展的行為，期待政府官員展現落實非核家園的決心，莫再讓核電爭議遲滯台灣能源轉型、因應氣候變遷應有的作為。