勞動部霸凌事件延燒 全金聯向國際網絡工會發聲提三大訴求
國際網絡工會（Union Network International , UNI）第6屆亞太區域大會今年於泰國曼谷舉行，台灣的中華郵政工會、中華電信工會、全國金融業工會聯合總會（全金聯）、嘉基醫院工會、公共電視工會均為UNI會員，並推派代表出席該次大會。全金聯（TFFU）秘書長韓仕賢今天在大會上發言，針對此次台灣勞動部職場霸凌事件提出三大要求，即開放公務員組工會、修正職安法、追查真相重啟調查。
全金聯（TFFU）秘書長韓仕賢於大會第三天議程，關於「職場健康與安全：打造更安全、無暴力、無騷擾的職場」（Occupational Health and Safety: Towards Safer Workplace Free of Violence and Harassment）的討論議題，上台發言說明台灣本月發生勞動部一位公務人員因長期遭受職場霸凌而輕生的憾事，22日全金聯代表參與連署的工會團體，請求UNI 支持台灣工會這項抗議活動，持續監督台灣的職場霸凌問題能夠獲得制度上的改善。
全金聯表示，以下是韓仕賢在UNI亞太區域大會上的發言內容：
首先感謝大會讓我有機會跟各位報告台灣政府主掌勞工事務的勞動部，最近所發生的「職場霸凌」憾事。今年11月4日，勞動部一位公務員在辦公室自殺，而後發現該部門主管涉嫌職場霸凌，諸多下屬長期面對不友善的工作環境，最後釀成這起悲劇。但是，事後11月19日勞動部對於這起自殺事件所公布的調查報告避重就輕，聲稱這名員工確實長期工作壓力大，但是無法證明他有遭受長官職場霸凌等等問題。
這份調查報告顯示勞動部官員只想官官相護，瞬間整個社會輿論譁然。台灣的工會也對勞動部顯無檢討反省能力非常憤怒不滿，全金聯（TFFU）在此代表台灣的工會，向大會說明我們的訴求，並請求UNI大會支持台灣工會的抗議，持續監督台灣的職場霸凌問題能夠獲得制度上的改善。三項訴求為：
1.本次悲劇來自於公務員的職場缺乏工會組織介入的空間，我們嚴正要求台灣政府應儘速批准ILO公約第87號，並且遵守已經批准的第98號公約，讓公務人員組織工會，以保障其有進行團體協商，爭取基本權益的權利。
2.我們嚴正要求台灣政府正視此次勞動部高階官員職場霸凌基層公務員的不幸事件，面對日益嚴重的職場霸凌問題，台灣政府應修正「職業安全衛生法」，讓公務員亦適用此法，並遏止來自同事、長官、甚至客戶的不當行為，明定職場不法侵害內涵及雇主責任。
3.雖然今天勞動部長已經請辭獲准，但是社會各界完全難以接受此種官官相護又自相矛盾的調查報告，所以我們要求台灣政府必須立即重新啟動調查，還原真相並對相關人員進行究責。
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