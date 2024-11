勞動部霸凌事件延燒 全金聯向國際網絡工會發聲提三大訴求

國際網絡工會(Union Network International , UNI)第6屆亞太區域大會今年於泰國曼谷舉行,台灣的中華郵政工會、中華電信工會、全國金融業工會聯合總會(全金聯)、嘉基醫院工會、公共電視工會均為UNI會員,並推派代表出席該次大會。全金聯(TFFU)秘書長韓仕賢今天在大會上發言,針對此次台灣勞動部職場霸凌事件提出三大要求,即開放公務員組工會、修正職安法、追查真相重啟調查。

全金聯(TFFU)秘書長韓仕賢於大會第三天議程,關於「職場健康與安全:打造更安全、無暴力、無騷擾的職場」(Occupational Health and Safety: Towards Safer Workplace Free of Violence and Harassment)的討論議題,上台發言說明台灣本月發生勞動部一位公務人員因長期遭受職場霸凌而輕生的憾事,22日全金聯代表參與連署的工會團體,請求UNI 支持台灣工會這項抗議活動,持續監督台灣的職場霸凌問題能夠獲得制度上的改善。

全金聯表示,以下是韓仕賢在UNI亞太區域大會上的發言內容: