高雄港攜手風電國產化業者 打造洲際一期風電產業基地

台灣港務公司22日指出，為積極配合政府推動能源轉型政策，歷經多年整合規劃洲際一期貨櫃中心A6場域逾30公頃用地，由倉儲物流用地轉型作為離岸風電相關產業發展基地，以公開招商甄選出華新麗華股份有限公司及洲鉅風電能源股份有限公司分別為A6-A及A6-B基地之最優投資業者。

高雄港務分公司指出，發展離岸風電是政府重要的綠能政策之一，過去台北港及台中港與民間企業的合作，從示範風場階段提供預組裝碼頭，到支持本土產業劃設國產化專區，已呈現顯著成果，而高雄港洲際一期A6區擁有優越的地理位置，毗鄰洲際一期第六貨櫃中心與洲際二期第七貨櫃中心，便捷的海、陸、空交通網絡為離岸風電產業提供優質的投資環境，繼2022年引進華新麗華公司及洲鉅風電公司進駐投資，高雄港務分公司亦接續於年分別與該兩公司簽訂兩座碼頭租賃經營契約，打造離岸風電海底電纜及水下基礎建構完整的生產、組裝、運輸及安裝供應鏈。

高雄港務分公司進一步表示，華新麗華公司所承租洲際一期用地含碼頭面積達22.3公頃，將與世界前三大之丹麥NKT集團合作打造首座海底電纜工廠，總投資經費超過百億元並創造500個以上就業機會；預計完成國際認證程序後於2027年第1季正式啟用投產。

另一家洲鉅風電公司所承租土地暨碼頭則有19.3公頃，以進行離岸風電水下基礎組裝及未來浮式風機基礎生產並導入最新型1,500噸軌道式龍門吊車，總投資金額達50億元及創造150個以上就業機會；洲鉅風電公司規劃2025年第三季正式啟用營運，以提供離岸風電水下基礎的組裝與運輸之關鍵基地。

隨著離岸風電產業的蓬勃發展，高雄港洲際一期A6區為支援國內及亞太區域風場的重要基地。高雄港務分公司也期許以洲際一期A6區成功案例，攜手華新麗華公司及洲鉅風電公司朝離岸風電產業國產化的目標邁進，為台灣能源轉型貢獻一份心力，並共同樹立綠能永續發展的里程碑，高雄港務分公司也承諾將持續提供更優質的經營環境，促進港市共榮發展，並為台灣在亞太風電市場中爭取更多競爭優勢，成為長期發展離岸風電產業之核心基地。