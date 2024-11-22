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中華開發跨境創新基金結盟日泰建構跨域國際新創平台

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
「中華開發跨境創新基金」串連國際資源，打造跨越產業及地域的國際新創平台。左起為Timothy Rowe, Founder and CEO of CIC、Chidapa Chanthong, Director of Global Business Development & Expansion of Techsauce、數位時代執行長 陳素蘭、台智雲AI超算加速器計畫執行長周秉輝、開發創新管理顧問股份有限公司總經理郭大經。圖/開發資本提供
「中華開發跨境創新基金」串連國際資源，打造跨越產業及地域的國際新創平台。左起為Timothy Rowe, Founder and CEO of CIC、Chidapa Chanthong, Director of Global Business Development & Expansion of Techsauce、數位時代執行長 陳素蘭、台智雲AI超算加速器計畫執行長周秉輝、開發創新管理顧問股份有限公司總經理郭大經。圖/開發資本提供

凱基金控子公司中華開發資本旗下開發創新管理顧問公司21日宣布與台智雲AI超算加速器、國際新創基地CIC （Cambridge Innovation Center ）及泰國數位科技門戶Techsauce結盟，將串連台、日、泰等國際資源，打造跨越產業及地域的國際新創平台。

開發資本8月宣布成立「中華開發跨境創新基金」，深耕台日兩地的新創生態圈，致力成為連結雙邊資源的橋樑，推動雙邊創新合作，這也是8月後的進一步行動，開發資本是在亞洲最大國際新創展會「Meet Taipei創新創業嘉年華」宣布這項計劃。

開發資本總經理南怡君指出，與輔導AI新創團隊的台智雲AI超算加速器結盟，將使新創團隊同時擁有加速器資源及投資輔導全面支持，創業之路上勢必走得更快更遠。除了產業面的結盟，與CIC Tokyo和Techsauce聯盟，代表的是跨越地域的合作；國際團隊的加入，更為台灣新創提供了國際視野，協助台灣團隊開拓日本或是東南亞新市場。

延續今年「Meet Taipei創新創業嘉年華」的主軸「TAIWAN＋1」，開發創新管理顧問今年與Garage+攜手打造「台日連線 破浪新勢力」專館，以結合創業加速、企業資源、新創投資與國際鏈結為目標，打造台日新創雙向發展新未來。

開發創新基金總經理郭大經表示，「中華開發跨境創新基金」的重要目標是協助新創開打國際盃，所需資源包括資金及在地人脈網絡，在中華開發不斷擴大產業及域的平台上，新創將可獲得關鍵夥伴。

「台日交流論壇」特別邀請Shibuya Startup Support and Shibuya Startup KK介紹澀谷如何推動新創支持，並由Silicon Valley Ventures剖析日本新創生態系，讓參與者更加了解日本的新創環境；並以邀請日本創投機構Cool Japan Fund和Mizuho Capital與台灣新創公司對話，促進雙方創新合作火花。

為使新創團隊在本次活動獲得更多，創新管顧在「CEO圓桌會議」，邀請日本創新生態系重要夥伴CIC、Cool Japan Fund、Shibuya Startup Support and Shibuya Startup KK與大和證券集團旗下的DCI Partners進行深度交流，分享日本市場的掌握秘訣以及與創投圈互動的關鍵技巧。

「企業共創活動」採取先講座後媒合的方式，邀請遠傳電信、台灣連線 （LINE）、奇景光電及研華科技 x NVIDIA等知名企業，分享他們對新創夥伴的需求與期待，並於講座後安排媒合會，期望尋找具有共同願景的合作夥伴，共同開創美好前景。

此外，在Meet Taipei展會與Garage+攜手打造的「台日連線 破浪新勢力」專館，也舉辦多場創業加速、企業資源、新創投資與國際連結相關的講座，為有意進軍日本市場的新創企業提供實戰指引。

創投 創業 日本

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