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蕭美琴盼北回歸線成為永續廊帶 推廣台灣多元樣貌

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
「台灣‧北回歸線之巔／福爾摩沙永續軸帶推動建構論壇」22日在集思交通部國際會議中心舉行，副總統蕭美琴（圖）出席致詞。中央社
「台灣‧北回歸線之巔／福爾摩沙永續軸帶推動建構論壇」22日在集思交通部國際會議中心舉行，副總統蕭美琴（圖）出席致詞。中央社

副總統蕭美琴22日上午出席「臺灣‧北回歸線之巔／福爾摩沙永續軸帶推動建構論壇」時表示，政府推動許多守護永續生態政策，有賴相關部會和民間協力夥伴跨領域共同努力，促成北回歸線成為永續廊帶，並在國際間推廣臺灣的多元樣貌。期盼國人多加探索臺灣美麗的地景、生態和人文歷史，也讓世界看到臺灣的獨一無二。

蕭美琴致詞時表示，國際社會看到臺灣的面向有很多，是一座科技晶片之島，也有在歷史和複雜地緣政治中造就出的韌性。今天論壇的主軸呈現出另一個令人感動的面貌，我們所立足的這座寶島擁有豐富多元的生態與文化，等著大家來發掘和守護，這也是我們共同的責任。

蕭美琴感謝今天參與的所有單位，除了政府相關部會，還有許多民間協力夥伴，大家共同促成北回歸線成為永續廊帶，並在國際間推廣臺灣的多元樣貌。並表示，這次論壇的重要目標之一，就是希望透過跨域、跨界、跨議題的激盪與討論，讓永續發展的課題有更多新思維和想法，同時透過大家的關心及努力，讓更多國人重新認識臺灣。

蕭美琴指出，北回歸線不僅是空間上的地理座標，更是一條能串起世界認識臺灣的路徑。今天論壇的「資源保育與環境管理」、「多元文化與人文美學」、「生態旅遊與地方創生」、「全民教育與環境學習」及「身心韌性與健康促進」等五大發展建構方向，不僅大家十分關心，也是政府推動政策的重大目標。

蕭美琴提到，在北回歸線所穿越的國家和地區中，臺灣的生態最多元，這是非常珍貴且獨一無二的。她也分享過去在花蓮服務期間印象深刻的景點，包括分別在豐濱鄉和瑞穗舞鶴台地的兩處北回歸線標誌，以及「歐亞板塊及菲律賓海板塊交界紀念碑」，標誌著臺灣因地震挑戰而建構的韌性，也豐富了我們的生命歷程。臺灣有太多美麗的地景面貌、多元生態、人文歷史等待大家進一步認識和探索。我們也歡迎國際友人來到臺灣、認識臺灣，並期盼國人多多探索、珍惜身邊難得的地景和豐富生態。

蕭美琴表示，為了守護永續生態，政府推動許多相應的政策，包含2050淨零轉型、擴大教育投資、健康醫療產業發展、地方創生、AI智慧科技等，透過各領域夥伴共同努力以達成目標。她也再次感謝所有貴賓的參與和促成，透過今天的論壇，從教育、人文、生態、旅遊及永續保育等觀點，讓臺灣人民重新認識臺灣，更讓世界看到臺灣的獨一無二，並祝福活動圓滿順利。

生態旅遊 蕭美琴

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