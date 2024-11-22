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Meet Taipei創新創業嘉年華 蕭副總統到場力挺
「2024 MEET Taipei 創新創業嘉年華」今天在圓山花博爭艷館開展，副總統蕭美琴以實際行動支持台灣新創以及AI產業發展，參觀7個展區，還體驗40秒就能做出的專屬AI角色。
2024 Meet Taipei創新創業嘉年華今天在圓山花博爭艷館開展，匯聚超過460家新創團隊，其中近1/4的團隊來自日本、香港等18個國家，為歷屆之最，現場也有31家企業、9間加速器與國發會、中企署、數位產業署、證交所、文策院及7縣市政府參與。
蕭副總統今天在數位發展部主任秘書胡貝蒂及「數位時代」榮譽發行人何飛鵬等人陪同下，參觀國際館、Tcloud創新未來館、經濟部中小及新創企業署、國家發展委員會、台灣證券交易所、文化內容策進院及高雄青創館等新創展區。
蕭副總統除仔細詢問證交所如何協助新創業者，也配合參展業者手比愛心拍照，只用40秒就創造出專屬的AI角色。
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