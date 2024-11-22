聚界核融合技術登日本 推動日本核融合戰略 軟銀也支持

美商聚界潔能 (Alpha Ring)公司22日表示，核融合技術作為未來能源解決方案的核心，正受到全球的高度關注。聚界繼今年10月參與日本舉辦的Fusion X Conference後，11月底再度受邀參加即將舉行的「Macnica Exponential Technology (MET)」科技展，展示其核融合技術及教育領域的最新突破，聚界全球首創Alpha-E核融合教育系統，希望能強化其在日本及國際能源領域的領導地位。

聚界潔能公司表示，Macnica是日本一家專注於半導體、網絡及網絡安全的領導企業，致力於通過全球尖端技術資源與技術規劃能力，推動AI/IoT、自動駕駛、循環經濟、健康醫療及農業科技等新興領域的發展。每年舉行的Macnica Exponential Technology (MET) 是該公司最大的線上及實體年度活動，主題聚焦於如何將尖端技術應用於社會。今年是MET舉行的第四屆，以「七大未來願景」為展示主軸，解決社會問題及推動日本數位轉型為目標。

聚界潔能此次受邀參加MET的「能源未來願景」主軸展覽，主要是配合日本大力推動核融合產業計畫目標。聚界潔能除了展示獨家的小型核融合反應爐技術，也將推廣全球首創Alpha-E核融合教育系統，希望能在日本落實核融合實踐教育計劃，也能提供模組化教學資源，培養核融合領域的下一代科技人才，促進技術商業化的進程。

其實就在上個月，聚界潔能率先贊助並參與了在日本首度舉行的Fusion X Conference，這是一場匯聚全球核融合技術專家和產業領袖的高端會議。在大會上，日本國際核能與核融合事務處處長巴巴表示，日本政府正積極推動核融合技術作為實現未來能源安全與環境可持續性的核心策略。他提出三大方向，包括推動核融合產業發展、強化技術研發及建立政策框架以促進技術安全與商業化同步發展。日本文部科學省（MEXT）也與美國能源部（DOE）於今年4月簽署合作協議，兩國合作要加速核融合能源的研究與商業化，同時推動國際法規統一、建立韌性供應鏈，並培養所需的人才，以達到低碳能源未來。

值得一提的是，聚界潔能執行長劉宇環在Fusion X Conference上也與軟銀集團CEO宮川潤一會面，深入探討核融合技術如何與日本的創新產業接軌，推動能源轉型的發展。軟銀近年來積極投資核融合領域，提供資金與技術支持，充分展現日本政府主導下對這項技術的高度重視與期待。

美商聚界潔能公司表示，該公司發展的核融合技術被視為未來能源轉型的關鍵解決方案。其無輻射的氫硼（proton-Boron）融合技術，不僅具備高度安全性與可持續性，還能為智慧城市、人工智慧運算和高效數據處理提供穩定的潔淨電力。在此基礎上，聚界潔能積極與台灣及國際夥伴合作，構建結合人工智慧與邊緣運算的潔淨能源生態系統，助力全球向低碳經濟的轉型。