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台泰合作再升級 泰國台灣形象展打造智慧新南向

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部貿易署長江文若（右五）表示，隨著全球供應鏈移轉，希望結合台灣在電子、資通訊、機械等領域的優勢，加上泰國具競爭力的製造實力，透過此次泰國台灣形象展平台，深化雙方在智慧醫療、循環經濟、低碳永續等產業領域的交流，創造更多合作互利的機會。 圖／經濟部提供
經濟部貿易署長江文若（右五）表示，隨著全球供應鏈移轉，希望結合台灣在電子、資通訊、機械等領域的優勢，加上泰國具競爭力的製造實力，透過此次泰國台灣形象展平台，深化雙方在智慧醫療、循環經濟、低碳永續等產業領域的交流，創造更多合作互利的機會。 圖／經濟部提供

經濟部22日發布新聞稿指出，由國際貿易署主辦的「泰國台灣形象展」21日於泰國曼谷開幕，本次展覽展期為三天，估計將吸引23,000人次觀展，1,600家買主洽談。

「泰國台灣形象展」今年以「推進智慧新南向」為核心，由170家參展廠商共同展示台灣在智慧製造、智慧醫療、循環經濟及智慧樂活等領域的創新實力及獨特的文化魅力。

貿易署長江文若表示，隨著全球供應鏈移轉，希望結合台灣在電子、資通訊、機械等領域的優勢，加上泰國具競爭力的製造實力，透過此次泰國台灣形象展平台，深化雙方在智慧醫療、循環經濟、低碳永續等產業領域的交流，創造更多合作互利的機會。

除了產業合作交流，江文若也特別提到今年泰國台灣形象展精心規劃了TAIWAN SELECT專區，展示符合泰國消費者喜好的台灣特色食品。這也是第一次集合台灣多樣食品，以TAIWAN SELECT共同品牌讓泰國消費者體驗台灣食品的獨特魅力。

外貿協會董事長黃志芳表示，台灣正積極推動智慧、永續產業，並致力打造綠色解決方案，台灣形象展是促進創新與合作的重要平台，可為泰國與台灣企業開啟更多合作契機。

駐泰國台北經濟文化辦事處大使張俊福表示，台灣形象展是泰國與台灣之間的重要經濟與文化橋樑。台灣已成為全球重要的市場策略核心，今年在形象展中增加醫療、觀光文化等元素，更完整呈現台灣發展現況。

外貿協會 泰國 消費

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