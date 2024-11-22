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中石化獲第17屆 TCSA 氣候領袖獎 持續引領永續發展

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

中石化（1314）獲第17屆「TCSA台灣企業永續獎」的「氣候領袖獎」。頒獎典禮於11月20日在臺北圓山大飯店舉行，由總經理陳穎俊代表公司接受此殊榮，彰顯中石化在推動永續發展與氣候行動上的卓越成就與領導地位。

中石化表示，自2009年起即開始積極推動減碳工作，並在2021年時設立2050年淨零碳排目標，制定了短、中、長期減碳計畫。公司每年依據ISO 14064-1標準進行溫室氣體盤查，並由第三方機構查證，確保減碳成效。2023年度，公司完成18項節能減碳專案，減碳量達3,970噸，年度目標成率為135.9%。。

陳穎俊總經理表示，中石化非常榮幸能夠再次獲得TCSA氣候領袖獎的肯定。這不僅是對我們過去努力的認可，更是對我們未來持續為永續目標努力的激勵。氣候變遷挑戰不僅關乎企業生存，更是全人類的共同課題。我們將繼續與利害關係人合作，實現更高效能、更具創新的永續發展目標。

而中石化憑藉卓越的能源管理、創新減碳措施及再生能源規劃，持續在氣候行動領域突破創新並多次榮獲TCSA台灣企業永續獎，不僅是對中石化努力的高度肯定，更是公司堅定承諾推動環境永續的最佳見證。

未來，中石化將持續秉持創新與責任並進的理念，回應全球氣候挑戰，並為達成2050年淨零碳排目標努力貢獻力量。同時，將深化與利害關係人的合作，持續推動永續價值鏈建構，為產業創造更具韌性的永續未來。

中石化 減碳

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