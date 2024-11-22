「以人為本」將成永續關鍵 勤業眾信給建議

勤業眾信聯合會計師事務所近日與永續發展目標聯盟（ASDGs）舉辦「人本驅動與社會共舞 共創永續新價值」永續論壇，聚焦於人權發展、社會參與和影響力、多元共融（DEI），以及勞動力轉型與人才發展等重要議題，全方位探究「以人為本」的發展價值。

面對各類型不平等現象，勤業眾信建議企業需將強調短期效益的點狀永續作為提升至營運策略層次，以風險管理視角切入並透過組織共融文化帶動管理紅利，以實踐永續經營目標。

勤業眾信永續轉型服務團隊執行副總經理李介文表示，近年來各國政府紛紛推動具強制性與嚴格的永續政策和法令，除要求董事會、企業管理階層承擔更多推動永續的責任外，議題範疇更從環境擴展至社會面領域，訴求轉型過程中必須注重價值鏈中的人才資本、人權管理與公正議題。

李介文舉例，不論是2050淨零目標下的勞動力公正轉型、年初歐盟發布的企業永續盡職調查義務指令（CSDDD），以及九月宣布不平等與社會相關財務揭露（TISFD）工作小組成立，種種趨勢皆提示企業必須陸續將人才與社會相關議題納入永續重點關注範疇。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新指出，隨著公眾視角逐漸聚焦永續社會面，淨零已非唯一的永續價值，企業如何消弭「不平等」將成為未來永續發展的關鍵。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司副總經理莊于葶強調，TISFD的推動將使「不平等現象」成為永續發展的關鍵挑戰，企業需積極採取行動應對，以減緩在永續轉型過程中可能面臨的額外風險。

莊于葶認為，深化人權管理是本國企業邁向全球市場的必要作為，面對未來工作轉型與人才升級，則是企業鞏固營運發展的基石；而投入社會參與的目標即是消弭不平等，多元且廣泛的社會面議題可能是永續發展中最具挑戰的一環。

莊于葶指出，「人」是永續轉型過程中的首要考量，因此，各界皆應秉持公正轉型的精神，減少對人的影響，以不遺漏任何人為目標，透過有原則的資源分配，有序地實踐永續。