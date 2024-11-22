明年軍公教將調薪3%帶動加薪？僅11%企業會參考軍公教調薪

軍公教明年將調薪3%，104人力銀行調查發現，2025年企業預期調薪3.2% 半數企業願調薪，比率是10年新高，不過明年企業評估是否調薪主要原因，首要參考因素是公司營運狀況，其次是基本工資行情，會參考軍公教調薪比率只有11%，顯示其對帶動社會整體調薪效應非常有限。

104人力銀行指出，企業面對缺工各出奇招搶人，但企業也出現難掌握薪資行情、調薪無用、人事預算跟不上市場薪資水平的困境。

104人力銀行調查發現，明年有49.9%企業預期會調薪，平均調薪幅度3.2%，以2024年平均月薪4.7萬換算，2025年平均每月加薪1491元，比2024年多60元。104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄指出，缺工的大環境，企業若不祭出調薪薪資就可能出現落後，進而導致人才流失，使得2025年接近半數的企業願意調薪比例增2.4個百分點攀10年新高。

至於明年企業評估是否調薪三大參考因素：一、74%公司營運狀況；二、42%最低工資行情；三、41%留才、徵才等缺工程度，但參考軍公教調薪比率只有11%。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄指出，面對留才、攬才難度不減，企業競逐人才各出奇招，企業已出現難掌握薪資行情、調薪無用、人事預算跟不上市場薪資水平的困境，如何建立能取信並激勵員工的薪資結構，給予財務型經濟福利，將是2025年企業薪酬發展的趨勢。

2025年調薪評估與方式，有73.7%企業調薪會評估公司營運狀況最多，66%會按「個人績效」調高「固定」薪資。

招募薪資趨勢：整體薪資競爭力需PR 70以上，各類職務基礎職務PR 70以上、關鍵職務PR 80以上才會有競爭力

四大薪酬管理困境：一、94%不清楚公司「整體薪資」在市場排序 ；二、40%已調薪，但員工仍無感無法激勵員工；三、35%已調薪，但仍無法吸才留才；四、33%人事預算有限，無法跟上市場薪資水準，影響招募

留才攬才，祭出怎樣的薪資行情才有吸引力？104人力銀行調查顯示，37%企業認為整體薪資須達PR70以上，即薪資行情需超越70%企業才有吸引力。各類職務中，27.8%企業認為基礎職務如作業員、服務員、門市店員，薪資須達PR70以上仍為多數，不過認為須達PR80以上企業較去年增加3.9個百分點，反應基礎職務招募難度日漸提升；關鍵職務如工程研發、業務、PM、行銷則須達PR80以上。

鍾文雄指出，94%企業不清楚薪資落點，將會進一步導致即使調薪仍無法激勵員工，以及無法吸才、留才的困境，建議企業多運用員工滿意度及外部薪資數據進行薪資盤點，適度揭露職能表現與薪資結構的關聯，讓薪資行情能取信於員工、求職者；至於因人事預算有限，無法跟上市場薪資水準的企業，則可祭出財務型工具，包括員工分紅、員工認股權等，延攬或留住高階關鍵人才。