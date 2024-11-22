林佳龍盼台灣與立陶宛合作 建立無人機民主供應鏈

外交部長林佳龍率領「台灣卓越無人機海外商機聯盟」及20家相關廠商共59人，於11月21日出席我國駐立陶宛台灣代表處及立陶宛創新署在維爾紐斯共同舉辦的「無人機產業論壇」。林佳龍表示，賴清德總統提出「五大信賴產業」，希望透過台灣的創新及科技實力，持續提升經濟韌性；台灣將以「總合外交」理念，與全球夥伴加強經貿合作，達成共創繁榮的願景。

林佳龍致詞表示，中國及俄國等威權國家持續運用灰色地帶戰略及經濟脅迫等手段，對民主國家施壓並造成嚴重威脅。歐洲及印太地區安全緊密相連，理念相近夥伴應團結捍衛得來不易的民主自由生活方式。賴清德總統提出「五大信賴產業」，希望透過台灣的創新及科技實力，持續提升經濟韌性；台灣將以「總合外交」理念，與全球夥伴加強經貿合作，達成共創繁榮的願景。過去台灣已向世界證明是「民主供應鏈」不可或缺的夥伴，未來也將持續與立陶宛等民主國家分享台灣經驗。此外，自從台灣在立陶宛設立代表處以來，兩國的各項合作密切，已成為民主國家互助合作典範。台立在無人機產業甚具發展潛力，相信在該領域也可成為未來雙邊合作的成功案例，台灣期待與立陶宛新政府持續建立互利共榮的合作關係。

王定宇指出，為展現台灣對立陶宛的支持，此行特地陪同林佳龍訪問立陶宛。台灣及立陶宛皆為面對中國及俄國等威權主義擴張威脅的前線民主國家，更應在產業層面密切合作，共同建立經濟韌性。台灣始終秉持將所有事情做到最好的精神，造就今日台灣堅強的製造業實力，我國也將在無人機領域發揮相同精神，持續與理念相近夥伴強化民主供應鏈。

立陶宛國防部次長莫妮卡致詞表示，台立共享自由民主價值，立陶宛也期待在雙方既有的良好基礎上加強合作。目前俄烏戰爭尚未平息，威權主義擴張對民主國家造成威脅，加強國防及全民防衛能力為當務之急，發展無人機及反制無人機相關產業可強化不對稱戰力。立陶宛將持續深化與印太國家的合作關係，未來也盼與台灣在無人機產業進行策略合作，共同建立國防產業民主供應鏈。立陶宛創新署長羅慕達及LPK會長賈努維致詞時也表達相同期待。

此次為台立首度共同舉辦「無人機產業論壇」，立陶宛及烏克蘭逾40家廠商報名共襄盛舉，現場互動熱烈，立陶宛外交部及經創部也派員與會，出席人數逾200人。在雙邊政府大力支持下，台立透過此平台進行產業對接，有助雙方未來在歐洲及全球無人機市場共創商機。林佳龍此次率團參與論壇充分展現對台立關係的重視，以及與立陶宛新政府積極合作的決心。