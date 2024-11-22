迎接川普2.0 股市機會浮現 債市收益仍甜

今年來類股輪動態勢明確，過去由美股七雄主導股市表現的情況已淡化，尤其川普交易熱潮更加速各概念股百花齊放，在溫和的關稅預期前提下，各大券商普遍看好明年美國經濟成長強勁與美股表現，最新的美林全球經理人調查偏好銀行股與科技股機會，看好非投資級債的比例也同步拉高。

更寬廣的股市表現創造機會

富蘭克林收益投資團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，今年上半年之前的18個月，美股主要貢獻來自所謂美股七雄(Magnificent 7)，其市值佔比高達大盤的50%，若以等權重指數來看，表現則落後許多，所幸下半年來，市場廣度已顯著改善，因此創造了更多投資機會。經濟前景展望更加明朗，推高企業獲利成長預估在2025年可望加速至15%，不過股市評價面並不便宜，精選個別優質標的將更加重要。

債市收益仍具吸引力

富蘭克林證券投顧表示，對降息預期的降溫，使美國十年期公債殖利率從9月中低檔約3.6%彈升至近期一度逼近4.5%，使債市表現承壓，不過，愛德華．波克認為，拉長時間來看，攀高的殖利率反而是提供收益投資有利的環境，相較於疫情前十年，美國十年期公債殖利率平均僅約2.3%，目前殖利率接近4.5%且沒有信用風險，而利率波動提高下使機構房貸抵押債更具投資吸引力，且利差仍有收窄空間，富蘭克林證券投顧認為，儘管企業債殖利率已自高檔下滑也仍有甜頭，利差收窄至歷史低檔一大部分是反映良好的企業基本面，透過專業團隊精選仍有利可圖。

四大利多支持類股輪動 降低長債配置免利率波動

富蘭克林證券投顧預期，接下來一段時間股市表現將由類股輪動帶動，並將奠基於四大利多：(1)較強的經濟成長預期，(2)企業獲利預期上修，(3)友善的財政刺激，與(4)企業投資支出增加。而債市則須留意長債殖利率在美國高赤字的發債需求下恐將處於較高水位，因此宜降低長債配置，不過整體而言，目前市場對川普可能刺激潛在通膨的擔憂可能有些過度，即便是緩降息，仍是對固定收益資產有利的環境，精選標的可趨吉避凶、掌握優質收益機會。

迎接川普2.0_股債均衡、保持多元與彈性

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金現階段配置債券部位約五成，當中略為增加機構房貸抵押債配置，整體部位從年初高於六成陸續獲利了結，加碼至股權，從年初低檔37%審慎加碼至目前約46%，經理團隊目前對股債市看法均衡，並保持多元與彈性，尋求市場波動所創造的收益機會。