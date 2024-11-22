川普2.0 創新研發龍頭企業表現有機會更勝美股主要指數

美國總統大選由共和黨候選人川普拿下白宮寶座，並且橫掃參眾兩院的國會多數席次，面對即將到來的川普2.0全面執政所帶來的不確定性與聯準會降息速度可能放緩，全球股市呈現上沖下洗。投資人該如何配置？哪類型投資主題才是勝率較高標的？

國際外資金融機構對S&P 500指數未來12個月目標價已上看6,500~6,700點，關鍵理由包含：美國經濟溫和成長、Fed降息及AI浪潮的持續，並認同川普降低企業稅及放寬管制無疑會為美國企業提供額外的助力，美國企業在《財富》全球500強（Fortune Global 500）的入榜企業數成為全球上榜企業最多的國家，前十大的美企包含排名第一、第二的沃爾瑪、亞馬遜，以及iPhone製造商蘋果（Apple）、健康保險及衛生科技巨頭聯合健康保險（UnitedHealth Group）、巴菲特創辦的多元控股公司波克夏•海瑟威（Berkshire Hathaway）、美國最大藥房連鎖企業CVS健康公司等，足見美利堅企業龍頭在各領域獨占鰲頭的高度實力，尤以獨占性高的美國龍頭企業，業績能見度高。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治分析表示，川普執政風格鮮明且政策變數大，競選期間所提出的主張究竟是選舉語言、以及將來是否落實這些政策都需要密切觀察，唯一確定的是「重商主義」立場，過去在川普1.0期間曾實施企業減稅、監管放寬等措施，在接下來續任期間這些政策延續機率相當高。此外，川普競選期間與特斯拉執行長馬斯克(Elon Mush)互動緊密，而馬斯克又是創新研發龍頭企業的代表，馬斯克已確定執掌政府效率改革部門，對於美國著重創新研發的企業料將帶來有利的政策環境，也有助於創新研發類型企業的營運發展、進而嘉惠股價表現。

野村美國創新研發龍頭ETF基金經理人林怡君表示，根據統計，上次川普當選期間股市表現相對亮眼，道瓊工業指數、S&P500指數與科技股為主的NASDAQ指數期間分別繳出78.1%、83.4%與146.6%，聚焦各大產業領頭羊的「彭博研發龍頭指數」更上漲161.0%，更可望受惠川普重商主義的政策立場，在表現上獨領風騷。面對即將到來的川普2.0，企業支持等相關政策承諾若兌現，美股有望向上表態，00971所追蹤聚焦各產業領頭羊的「彭博研發龍頭指數」可望更加受惠「川政」佔據領先地位，展現更佳的動能。

林怡君指出，彭博研發龍頭指數是從美國前1000大市值公司的普通股裡，透過關鍵的「研發費用篩選」，亦即個股研發費用須連續3年均正成長、且研發占銷售額比率須在前90%等標準，加上市值/流動性檢驗，最後透過市值排序與加權，精選出前50大成分股，並以單一個股上限8%、單一產業上限40%保有適度投組分散性。該指數不單押特定產業，從各領域選出的「研發龍頭」，有助於在快速變化經濟環境中，掌握趨勢脈動帶來的各個產業商機與美股產業輪動機會，提供具吸引力的投資機會，讓投資人免於煩惱挑選個股，便可輕鬆掌握不同產業的研發龍頭商機。

12月18日募集的野村美國創新研發龍頭ETF(00971)即是追蹤彭博研發龍頭指數，擁三大優勢「創新」、「研發龍頭」與「會進化」是全台首檔「會進化」的美股ETF。觀察其長期成長潛力，該追蹤指數2007年以來迄今總報酬達1086.07%，爆發力十足，年化報酬率高達15.22%，不但勝過美股主要指數如S&P500、NASDAQ、道瓊與羅素2000指數約241.39%至769.05%不等，在波動度表現則與大盤或主要指數相當，即只需承擔與大盤相當的波動性，便能得到股價成長更具爆發力的機會。