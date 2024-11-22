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立委：台電燃煤機組全開 傷害人民健康

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
立委質疑，國發會沒有設定明年度淨零排碳目標跟指標，日前台電十部燃煤機組火力全開，造成空汙嚴重。記者趙容萱／攝影
立委質疑，國發會沒有設定明年度淨零排碳目標跟指標，日前台電十部燃煤機組火力全開，造成空汙嚴重。記者趙容萱／攝影

國發會明年度編列環境永續發展相關預算約一億元，民眾黨立委張啓楷昨質疑，國發會沒有設定明年度淨零排碳目標跟指標，日前台電十部燃煤機組火力全開，造成空汙嚴重，國發會螺絲掉滿地。國發會主委劉鏡清表示，政府都有設定目標，他也有緊盯，一周內會提資料說明。

近期空氣品質不佳，張啟楷表示，本月十四、十五日台電十部燃煤機組火力全開，台中六部燃煤機組全開，賣電給台電、燃煤的麥寮電廠一號機和三號機也火力全開，北部和中部天空霧茫茫，人民被迫「用肺發電」，這樣對得起人民？

張啓楷也批評，政府延役麥寮燃煤電廠，表面為了穩定供電，實則加劇環境汙染；政府的雙重標準傷害的不僅是環境，更是人民健康。

國發會表示，綠色能源是淨零轉型的基礎，除光電、風電目標二○二六年達裝置容量目標；同時發展地熱、氫能，確保企業有足夠綠電，達到能源、產業與環境永續。

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