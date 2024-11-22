能源論壇12月3日登場 工研院副院長胡竹生：加速潔淨技術商業化

據國際能源總署 （IEA） 最新發布《2024年能源技術展望》報告，隨全球能源轉型步伐加快，未來十年潔淨技術市場預計將增長超過兩倍，市值突破2兆美元，接近全球石油市場規模。工研院副院長胡竹生表示，台灣有機會在全球能源轉型中扮演更重要的角色。

經濟日報將於12月3日舉辦「2024能源願景高峰論壇-新能源 永續淨零」，邀請政府首長、企業領袖共同探討如何掌握關鍵能源新技術，迎向永續淨零。胡竹生將就「以科技創新 打造淨零時代競爭力」為題發表演講。本論壇由經濟部能源署、台電、台達電、工研院、永豐餘、凱基金控等協辦。

IEA報告指出，潔淨技術將在推動全球經濟成長發揮關鍵作用，同時也是實現2050年全球淨零排放的關鍵，預估到2030年，已商業化的技術將成為減碳的主要貢獻者，到2050年，約一半減碳成效將來自現在仍處於示範或原型階段的技術，意謂減碳創新技術未來潛力無窮。

胡竹生表示，政府除加速對潔淨技術研發投入，也可進一步支持處於示範階段的關鍵創新技術，提供更多資源以確保這些技術能快速商業化。這樣不僅能加速台灣在全球淨零轉型中的進展，更能提升國際市場競爭力。

工研院已有不少淨零減碳研發成果，胡竹生舉例，今年甫公布的2024年全球百大科技研發獎，工研院在經濟部產業技術司及能源署補助下，獲得八項大獎，有多項為淨零創新科技，如「AI低碳無機聚合混凝土技術」，利用AI控制混凝土生產過程，減少傳統水泥生產過程中碳排放高達七成。另與奇美實業合作開發「煙道氣捕CO2製造固碳PC技術」，通過捕捉煙道氣中的二氧化碳轉化為聚碳酸酯，促進環保並降低碳排放。

此外，為解決便利商店和超市中的開放式冷凍、冷藏櫃占全店能耗的40%至60%，工研院研發「敏捷部署之需量反應能源管理系統」，運用智慧物聯裝置結合能源管理技術進行負載變化預測、調整溫度，每年約可減少約126座大安森林公園的吸碳量，並節省電力。

胡竹生認為，應以科技創新打造淨零時代競爭力，推動台灣在全球淨零轉型中發揮領先作用，為實現全球淨零排放目標作出貢獻。