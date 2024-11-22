聽新聞
0:00 / 0:00

能源論壇12月3日登場 工研院副院長胡竹生：加速潔淨技術商業化

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
工研院副院長胡竹生。工研院／提供
工研院副院長胡竹生。工研院／提供

據國際能源總署 （IEA） 最新發布《2024年能源技術展望》報告，隨全球能源轉型步伐加快，未來十年潔淨技術市場預計將增長超過兩倍，市值突破2兆美元，接近全球石油市場規模。工研院副院長胡竹生表示，台灣有機會在全球能源轉型中扮演更重要的角色。

經濟日報將於12月3日舉辦「2024能源願景高峰論壇-新能源 永續淨零」，邀請政府首長、企業領袖共同探討如何掌握關鍵能源新技術，迎向永續淨零。胡竹生將就「以科技創新 打造淨零時代競爭力」為題發表演講。本論壇由經濟部能源署、台電、台達電、工研院、永豐餘、凱基金控等協辦。

IEA報告指出，潔淨技術將在推動全球經濟成長發揮關鍵作用，同時也是實現2050年全球淨零排放的關鍵，預估到2030年，已商業化的技術將成為減碳的主要貢獻者，到2050年，約一半減碳成效將來自現在仍處於示範或原型階段的技術，意謂減碳創新技術未來潛力無窮。

胡竹生表示，政府除加速對潔淨技術研發投入，也可進一步支持處於示範階段的關鍵創新技術，提供更多資源以確保這些技術能快速商業化。這樣不僅能加速台灣在全球淨零轉型中的進展，更能提升國際市場競爭力。

工研院已有不少淨零減碳研發成果，胡竹生舉例，今年甫公布的2024年全球百大科技研發獎，工研院在經濟部產業技術司及能源署補助下，獲得八項大獎，有多項為淨零創新科技，如「AI低碳無機聚合混凝土技術」，利用AI控制混凝土生產過程，減少傳統水泥生產過程中碳排放高達七成。另與奇美實業合作開發「煙道氣捕CO2製造固碳PC技術」，通過捕捉煙道氣中的二氧化碳轉化為聚碳酸酯，促進環保並降低碳排放。

此外，為解決便利商店和超市中的開放式冷凍、冷藏櫃占全店能耗的40%至60%，工研院研發「敏捷部署之需量反應能源管理系統」，運用智慧物聯裝置結合能源管理技術進行負載變化預測、調整溫度，每年約可減少約126座大安森林公園的吸碳量，並節省電力。

胡竹生認為，應以科技創新打造淨零時代競爭力，推動台灣在全球淨零轉型中發揮領先作用，為實現全球淨零排放目標作出貢獻。

工研院 減碳

延伸閱讀

全球百大科研獎 工研院奪8獎與美國家實驗室並列

2024科技論壇／工研院副總林昭憲：AI+Taiwan有無限可能

前進2024 COP29／氣候變遷指標 我居全球倒數第8名

企業永續獎 亞泥氣候行動 看見成果

相關新聞

人力銀行：今年勞工平均年薪80.2萬元

全台千萬名勞工今年「薪情」如何？一○四人力銀行調查顯示，整體年薪平均八十點二萬元，半導體以平均一○三點五萬元、八連霸，其...

立委：台電燃煤機組全開 傷害人民健康

國發會明年度編列環境永續發展相關預算約一億元，民眾黨立委張啓楷昨質疑，國發會沒有設定明年度淨零排碳目標跟指標，日前台電十...

台積貢獻近6成 國發基金去年收入330億元

國發基金昨天表示，去年收入三三○億元，其中來自台積電股利收入一九○億元、約占百分之五十八，台積電以外的投資公司股利收入為...

能源論壇12月3日登場 工研院副院長胡竹生：加速潔淨技術商業化

據國際能源總署 （IEA） 最新發布《2024年能源技術展望》報告，隨全球能源轉型步伐加快，未來十年潔淨技術市場預計將增...

明年經濟一字預測／黃建智選「正」 周理平挑「慎」

經濟日報主辦「2025經濟關鍵字大預測活動」，中鋼董事長黃建智選「正」，聚陽董事長周理平選「慎」。

國發會助傳產轉型 雙管齊下

國發會主委劉鏡清昨（21）日表示，為協助傳統產業轉型，將以投資產業再造基金、修正《企業併購法》提供租稅優惠雙管齊下。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。