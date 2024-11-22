明年經濟一字預測／黃建智選「正」 周理平挑「慎」

經濟日報主辦「2025經濟關鍵字大預測活動」，中鋼董事長黃建智選「正」，聚陽董事長周理平選「慎」。

黃建智表示，「正」做為2025經濟關鍵字，主要三點意涵。首先，俄烏戰爭方興未艾、中東爭戰短期難解，世界戰爭長久下去不是辦法，期待紛亂能夠止息，回歸和平才是「正」途。其次，在美國與大陸相繼降息後，加上各國祭出重大利多刺激經濟成長，國際經濟走勢撥亂反「正」，2025年應會持續加溫成長。第三，全球企業落實ESG，保護地球的大趨勢不可逆，節能減碳成為最大「正」辦。

周理平說，以「慎」為年度代表字，不僅展現謹慎行事、冷靜思考和審慎決策的特質，更蘊含面對不確定性和挑戰時的積極應對之道。在快速變遷的時代，「慎」不只是小心翼翼的防範，而是經由深思熟慮、全面權衡後，勇敢採取行動的智慧。