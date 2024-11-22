人力銀行：今年勞工平均年薪80.2萬元

全台千萬名勞工今年「薪情」如何？一○四人力銀行調查顯示，整體年薪平均八十點二萬元，半導體以平均一○三點五萬元、八連霸，其次是電信及通訊業九十五點一萬元。

至於「工程類」前五大高薪職務都與ＡＩ相關，例如類比ＩＣ設計、數位ＩＣ設計工程師等，年薪都超過一五七萬元。「非工程類」的三大高薪職務，分別是不動產經紀人平均年薪一五二點一萬元、專利師一一○點三萬元、汽車銷售人員與通路開發員一○四萬元。

至於年終獎金，今年幾乎人人有獎，百分之九十九點五企業預期有年終，平均發放一點一二個月，以金融業平均一點八八個月最髙，連續十三年稱霸；電腦及消費性電子製造業一點五個月、光電及光學製造業一點三七個月。

一○四人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄昨天表示，雖然預估今年經濟成長率百分之三點九優於去年，但產業景氣冷暖不同，科技業熱、製造業冷，整體企業發放年終月數並未大幅提升，回看近十年預估當年度發放狀況，一點一二個月僅在中段班。

鍾文雄分析，景氣雖走出谷底，但並非所有產業全面繁榮，使得年終僅較去年小幅增加，高薪產業則高度集中於受惠於ＡＩ熱潮的科技業，非工程職業想拚高薪，業務力成為關鍵。調查發現，今年五大高薪產業中，除了鞋類紡織品製造業布局海外，外派機會多、墊高從業人員薪資外，半導體、電信及通訊業、電子零組件業、軟體網路業等四個都是科技相關產業。

此外，明年軍公教將調薪百分之三，是否會帶動企業加薪？鍾文雄說，缺工讓願意調薪企業比率增加，但明年企業預期調薪幅度百分之三點二相對保守，和今年持平。

調查顯示，百分之四十九點九企業預期明年會調薪，平均調薪百分之三點二，以今年平均月薪四點七萬元換算，明年平均每月加薪一四九一元，比今年多六十元。

鍾文雄說，缺工大環境，企業若不祭出調薪，薪資就可能出現落後，進而導致人才流失，使得明年接近半數的企業願意調薪比率創十年新高。

依產業來看，百分之六十七點五顧問會計法律業會調薪，調薪幅度百分之四點一，調薪企業比率與調薪幅度均為各產業之冠，主因為薪資落後整體，人才難尋所致。