明年經濟成長 有望突破3%

國發會主委劉鏡清昨（21）日表示，明年經濟成長率可望破3%，對於川普2.0時代即將展開，他表示，「川普變數非常大」，但對台灣來說是「利大於弊」，若美國對中國大陸圍堵政策愈強烈，「我們將獲得更多商機和轉單機會」。

劉鏡清昨日赴立法院經濟委員會備詢，對於今、明年景氣，他認為，目前廠商訂單處理差不多，今年經濟成長率預估在3.96%至4%，破4%應也有機會，主要仍視AI相關應用出貨情形而定，至於明年，目前來看應會超過3%。

不過劉鏡清也提到，「我看川普變數非常大」，川普對陸若祭60%關稅，且對大陸技術禁令愈來愈鷹派，「我是覺得利大於弊」，像是工具機產業、螺絲扣件業最大競爭對手在對岸，因此好處會多一點；但川普同樣也對其他國家有10%關稅，是否影響明年全球貿易量，也是台灣明年經濟成長的另一大變數。

另劉鏡清昨也談及日前代表台灣參與2024年APEC部長級會議，在場邊與美國國務卿布林肯交流，還和美國總統拜登玩自拍。