國發會助傳產轉型 雙管齊下

國發會主委劉鏡清昨（21）日表示，為協助傳統產業轉型，將以投資產業再造基金、修正《企業併購法》提供租稅優惠雙管齊下。

其中由民間成立的「產業再造基金」已完成募資18億元，並已向國發基金提出投資申請，將能成為國發會推動傳產轉型的投資工具，力拚年底前上路。

立法院經濟委員會昨日審查國發會預算，談及產業再造基金，劉鏡清說，該基金已遞件申請，將安排審議。由於產業再造基金是民間投入較多，加上有知名人士參與，應該會有滿大效果。

此外劉鏡清也提到將強化租稅優惠，預計著手修正企業併購法，給予實質鼓勵，日前已與財政部在行政院協調。

據了解，國發會推動產業控股公司，希望爭取租稅優惠，在籌組控股公司時，符合一定條件可緩課最低稅負。

國發會先前考慮修法，是在產創條例、企併法二擇一，目前可能朝修正企併法方向來提供租稅優惠。

另外，國發基金也將推動「綠色成長基金」。