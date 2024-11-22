台積貢獻近6成 國發基金去年收入330億元

國發基金昨天表示，去年收入三三○億元，其中來自台積電股利收入一九○億元、約占百分之五十八，台積電以外的投資公司股利收入為一四○億元。

針對台積電是否舉行美國亞利桑那州廠完工典禮，身兼台積電董事的國發會主委劉鏡清昨在立法院經濟委員會備詢指出，目前有接獲明年二月十日赴美參加董事會的通知，至於完工典禮一事應以台積電發言為主。

立委關切台積電設廠規畫，劉鏡清說，未來三年除了高雄、台南，台中也會有，政府會確保用水用電；海外布局就他了解，三奈米、四奈米技術會前進美國，二奈米還不會過去；至於Ａ十六產品部分進到三奈米製程，有可能也會過去美國。

劉鏡清直言「這是政治因素」，雖然美國成本比較高，但若買方能接受、願意下單，台積電有能力製造，不可能不接單。