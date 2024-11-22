公建招商上看1,500億 前十月達1,143億元

財政部昨（21）日公布，今年截至10月底，民間參與公共建設案件共簽約103件、投資金額1,143億元，全年上看1,500億元。攤開地方政府成績單，高雄市目前已簽約415億元，可望穩坐今年招商王。

財政部促參司表示，今年前十月民間參與公建案件簽約103件，民間投資金額1,143億元，其中依《促進民間參與公共建設法》辦理共58件，簽約金額378億元。

地方公共建設招商簽約金額前三名

已簽約的促參案件中，以「桃園市大園區統一航空城大型物流中心BOO案」民投金額最高，約為115億元，民間廠商為統一超商；次高為「嘉義市綠能永續循環中心BOT案」，金額約70億元，符合社會需求的長照、環境汙染防治設施等亦有成功簽約案件；第三名為台北市政府徵求民間自行規劃申請參與投資生態主題園區及周邊停車場案（BOT／OT）約58億元。

已簽約前十大其他法令案中，前三名都是高雄市政府，「高雄市左營高鐵科技之心第三種商業區A、B土地公辦都市更新案」約有153.92億元；「高雄市大眾捷運系統橘線O13站土地開發案」約71.85億元；「高雄市大眾捷運系統黃線Y10站土地開發案」約59.84億元。

若觀察中央政府招商成績，據廣義民參簽約統計，經濟部簽約一件、金額為115億元，直接拿下中央部會招商王；交通部九件、98億元；退輔會一件、40億元。

地方政府方面，六都當中，高雄市政府今年共簽約九件、民間投資金額415億元，預估將坐穩今年的招商王；台北市政府12件、199億元；新北市政府17件、127億元；縣市政府方面，嘉義市政府三件、70億元；台東縣政府二件、24億元；苗栗縣政府一件、7億元。