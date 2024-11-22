國科會：政府催動AI 每年砸300億 並加強與川普合作

國科會主委吳誠文接受日媒專訪時指出，台灣政府計劃在未來三年內將每年編列約10億美元（約新台幣300億元）於人工智慧（AI）資料中心和其他升級作業，同時力求加強與美國總統當選人川普的合作。

吳誠文說，「我們計劃在總統賴清德任期的接下來幾年，每年編列新台幣300億元、也就是每年約10億美元的預算」，「主權AI是一個至關重要的議題。台灣政府計劃加強自己的AI資料中心基礎建設，大幅提升自身的運算能力」。

國科會主委吳誠文談話重點

國科會表示，以2025年預算為例，AI行動計畫2.0加上晶創台灣方案約289億元，以及次世代數位醫療資訊平台約4億元，政府投入人工智慧相關領域預算約300億元。

吳誠文指出，政府目標是未來四年提高集體效能到480 Petaflops，遠高於今年的120。國際間以「浮點運算」（FLOPS，Floating-point operations per second）作為超級電腦速度單位，1 Petaflops代表每秒執行一千兆次浮點運算。

賴政府致力讓半導體製造為主的台灣經濟多元化，AI、無人機、醫療保健和能源都是目標產業。

吳誠文說：「雖然我國沒有很多正式邦交夥伴，但台灣能透過科技，與民主陣營各個國家建立更友好合作和更良好關係。」他補充：「這有益台灣安全。」國科會去年列出台灣政府希望避免中國大陸取得的關鍵技術清單，台灣也對被列入黑名單的中國大陸實體實施出口管制。

吳誠文指出，台灣已與輝達（NVIDIA）等世界AI晶片巨擘合作，打造AI資料中心和超級電腦，訓練自身的大型AI語言模型「可信任AI對話引擎」（Trustworthy AI Dialogue Engine, TAIDE）。

他表示，「從主權AI層面來說，擁有自己的正體中文模型對我們來說非常重要」，還說TAIDE將部署至政府的國家高速網路與計算中心，以進一步發展AI應用程式。

川普將於明年1月上任，吳誠文說，由於台灣和美國的目標在許多方面互相契合，他「當然期待」與美方合作。他被問及台灣是否預期會面臨川普施壓，要求分享更多先進技術，他答說這樣的策略「符合川普的期望」。