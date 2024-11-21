快訊

北分署霸凌案沸沸揚揚…傳謝宜容昨已失聯 勞部：她明不會出面道歉

12強賽／小園海斗雙響砲、狂攻7打點 日本狂電美國奪6連勝

國際刑事法院宣布了！正式對以色列總理、哈瑪斯首腦發逮捕令

台史經技合作會議線上舉行 經部將助建數位商務平台

中央社／ 台北21日電

第26屆台史經技合作會議今天召開，經濟部表示，台史經濟合作協定2018年生效後，雙邊貿易額自2017年至2023年成長16.6%，未來將協助史國建立數位商務平台、優化科學園區單一窗口服務，並持續深化雙邊產業合作，以達成雙贏局面。

經濟部國際貿易署晚間發布新聞稿表示，第26屆台史經技合作會議於今天以視訊方式召開，由經濟部長郭智輝與史瓦帝尼經濟企畫暨發展部部長吉納（Thambo Gina）共同主持，雙方就數位商務、科學園區、會展、紡織、標準檢驗、碳權能力等議題進行交流。

郭智輝表示，台史兩國邦誼已逾半世紀，史國一直在國際上支持台灣，台灣做為史國在亞洲的重要貿易夥伴，將持續與史國攜手合作，共創經濟榮景。台灣也將協助史國建立數位商務平台、優化科學園區單一窗口服務，並歡迎史國再次組團來台參展考察

吉納則表示，他感謝台灣政府長久以來協助史國發展，並支持史國婦女賦權創業的推動，成功改善許多微中小型企業運營情形。史國希望成為非洲在2030年實現水力發電供應永續發展的國家之一，將繼續透過台史雙邊公私部門合作，發展誠摯且良好的夥伴關係。

貿易署表示，史國近幾年均來台參加國際專業展，展出的蜂蜜、辣椒醬、精油及馬魯拉果油等產品受歡迎。自2018年台史經濟合作協定生效後，雙邊貿易額自2017年至2023年成長16.6%，台灣自史國進口額大幅成長逾17倍。

展望未來，貿易署表示，將持續協助推廣史國相關產品，並進行雙邊產業合作，史國持續在相關國際場域為台灣發聲，透過雙方持續合作，創造互惠互利局面。

經濟部 考察 非洲

延伸閱讀

傳郭智輝下令遲交立委索資考績打乙 經部：2件事誤會

解析卓內閣／滿意度直直落 人事出包頻惹議

經長談台積設廠進度 預期每年在台蓋一座

郭智輝：台積很可能一年在台蓋一座廠

相關新聞

晶華董事長潘思亮：川普當選總統 美國好、台灣會更好

晶華（2707）於21日舉行一年一度的耶誕樹點燈儀式，晶華董事長潘思亮表示，川普已經當過一任總統，好的產業會更好，不好的...

半導體學院「怨」國發基金規定多 國發會回應了

針對媒體報導半導體學院怨國發基金補助款規定多一事，國發會21日晚間提出二點說明。

台積電美國廠有活動？ 國發會主委劉鏡清透露在明年2月

晶圓代工龍頭台積電（2330）在美國亞利桑那州的首座晶圓廠，原本傳出將在12月初舉行完工典禮，但隨著川普勝選，台積電通知...

川普2.0將上路 潘思亮：美國會好，台灣會更好

川普當選新任美國總統後，外界都在關注對於全球政經局勢影響，晶華董事長潘思亮認為，美國會大好，「川普已經當過一任總統，好的...

國發會主委劉鏡清談APEC收穫：台美關係穩固、台灣與各國平起平坐

國發會主委劉鏡清日前代表台灣參與2024亞太經濟合作會議（APEC）部長級會議，他21日表示，此行不僅直接在場邊與美國國...

港交所推虛擬資產指數系列 亞洲數位貨幣競爭誰領風騷

看準虛擬資產未來發展，香港證交所11月15日推出虛擬資產指數系列，不僅是要讓傳統金融圈迎入投資新活水，更是力拚成為亞洲數位貨幣中心。不只香港，包含新加坡、台灣、馬來西亞都看到這個市場的成長性，紛紛組成亞洲虛擬資產金融聯盟，亞洲數位貨幣中心進入霸主之爭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。