民間投資公共建設 財部估全年上看1500億元

財政部今天公布統計，今年截至10月底，民間參與公共建設案件簽約103件，民間投資金額新台幣1143億元，其中依促參法辦理有58件，簽約金額378億元；加計議約中案件，官員預估，今年全年民間投資金額上看1500億元。

財政部促參司副司長童偉碩今天在例行記者會中表示，今年截至10月底，在各機關共同努力推動下，民參案件簽約103件，民投金額1143億元，其中，依「促進民間參與公共建設法」辦理共有58件，簽約金額378億元。

童偉碩指出，簽約促參案件中，以「桃園市大園區統一航空城大型物流中心BOO案」民投金額最高，為114.51億元；次高則為「嘉義市綠能永續循環中心BOT案」，民投金額約有69.81億元，同時，符合社會需求的長照等，也有成功簽約案件。

簽約的其他法令案件中，以「高雄市左營高鐵科技之心第三種商業區A、B土地公辦都市更新案」民投金額最高，達153.92億元；次高為「高雄市大眾捷運系統橘線O13站土地開發案」，投資金額約71.85億元。

童偉碩表示，若加計尚在議約中的案件，今年全年民間參與公共建設投資金額上看1500億元。

據統計，今年截至目前，中央部會招商王為經濟部，總簽約金額為115億元；地方政府方面，高雄市政府以總簽約金額415億元居冠。

此外，為表揚優良促參案件，童偉碩指出，財政部將於11月29日舉行「第22屆民間參與公共建設金擘獎頒獎典禮」，本屆金擘獎共有23件報名參獎，經嚴謹審查及實地查核，選出政府團隊獎優等獎3件及佳等獎3件，另民間團隊獎優等獎4件及佳等獎1件，還有1件創新獎及3件公益獎等附加獎，其中台南市政府獲3項獎項為最大贏家。