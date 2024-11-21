快訊

北分署霸凌案沸沸揚揚…傳謝宜容昨已失聯 勞部：她明不會出面道歉

12強賽／小園海斗雙響砲、狂攻7打點 日本狂電美國奪6連勝

國際刑事法院宣布了！正式對以色列總理、哈瑪斯首腦發逮捕令

民間投資公共建設 財部估全年上看1500億元

中央社／ 台北21日電

財政部今天公布統計，今年截至10月底，民間參與公共建設案件簽約103件，民間投資金額新台幣1143億元，其中依促參法辦理有58件，簽約金額378億元；加計議約中案件，官員預估，今年全年民間投資金額上看1500億元。

財政部促參司副司長童偉碩今天在例行記者會中表示，今年截至10月底，在各機關共同努力推動下，民參案件簽約103件，民投金額1143億元，其中，依「促進民間參與公共建設法」辦理共有58件，簽約金額378億元。

童偉碩指出，簽約促參案件中，以「桃園市大園區統一航空城大型物流中心BOO案」民投金額最高，為114.51億元；次高則為「嘉義市綠能永續循環中心BOT案」，民投金額約有69.81億元，同時，符合社會需求的長照等，也有成功簽約案件。

簽約的其他法令案件中，以「高雄市左營高鐵科技之心第三種商業區A、B土地公辦都市更新案」民投金額最高，達153.92億元；次高為「高雄市大眾捷運系統橘線O13站土地開發案」，投資金額約71.85億元。

童偉碩表示，若加計尚在議約中的案件，今年全年民間參與公共建設投資金額上看1500億元。

據統計，今年截至目前，中央部會招商王為經濟部，總簽約金額為115億元；地方政府方面，高雄市政府以總簽約金額415億元居冠。

此外，為表揚優良促參案件，童偉碩指出，財政部將於11月29日舉行「第22屆民間參與公共建設金擘獎頒獎典禮」，本屆金擘獎共有23件報名參獎，經嚴謹審查及實地查核，選出政府團隊獎優等獎3件及佳等獎3件，另民間團隊獎優等獎4件及佳等獎1件，還有1件創新獎及3件公益獎等附加獎，其中台南市政府獲3項獎項為最大贏家。

財政部

延伸閱讀

「蝦皮、全家都有」7、8月期發票千萬獎項還有5張未兌領 是你嗎？

團花、少一撇…發票防偽4關卡

台灣續留美匯率操縱「觀察名單」 一窺美財政部對台灣的描述

經濟日報社論／嚴防資金外移的「空洞化危機」

相關新聞

晶華董事長潘思亮：川普當選總統 美國好、台灣會更好

晶華（2707）於21日舉行一年一度的耶誕樹點燈儀式，晶華董事長潘思亮表示，川普已經當過一任總統，好的產業會更好，不好的...

半導體學院「怨」國發基金規定多 國發會回應了

針對媒體報導半導體學院怨國發基金補助款規定多一事，國發會21日晚間提出二點說明。

台積電美國廠有活動？ 國發會主委劉鏡清透露在明年2月

晶圓代工龍頭台積電（2330）在美國亞利桑那州的首座晶圓廠，原本傳出將在12月初舉行完工典禮，但隨著川普勝選，台積電通知...

川普2.0將上路 潘思亮：美國會好，台灣會更好

川普當選新任美國總統後，外界都在關注對於全球政經局勢影響，晶華董事長潘思亮認為，美國會大好，「川普已經當過一任總統，好的...

國發會主委劉鏡清談APEC收穫：台美關係穩固、台灣與各國平起平坐

國發會主委劉鏡清日前代表台灣參與2024亞太經濟合作會議（APEC）部長級會議，他21日表示，此行不僅直接在場邊與美國國...

港交所推虛擬資產指數系列 亞洲數位貨幣競爭誰領風騷

看準虛擬資產未來發展，香港證交所11月15日推出虛擬資產指數系列，不僅是要讓傳統金融圈迎入投資新活水，更是力拚成為亞洲數位貨幣中心。不只香港，包含新加坡、台灣、馬來西亞都看到這個市場的成長性，紛紛組成亞洲虛擬資產金融聯盟，亞洲數位貨幣中心進入霸主之爭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。