晶華董事長潘思亮：川普當選總統 美國好、台灣會更好

晶華（2707）於21日舉行一年一度的耶誕樹點燈儀式，晶華董事長潘思亮表示，川普已經當過一任總統，好的產業會更好，不好的產業會更不好；台灣在川普擔任總第一任總統時「台灣混得還不錯」，基本上台灣的命運會跟美國的命運一起走，美國好、台灣會更好。

台灣在觀光上的定位要更明確，外國觀光客對於台灣觀光是想法是碎片，日本的安倍三箭，觀光立國就是其中一箭。國人出國今年應該是到一個頂點，明年會慢慢平息下來。