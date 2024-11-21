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晶華董事長潘思亮：川普當選總統 美國好、台灣會更好

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
晶華董事長潘思亮（左）表示，台灣在川普擔任總第一任總統，「台灣混的還不錯」，基本上台灣的命運會跟美國的命運一起走，美國好、台灣會更好。黃淑惠攝
晶華董事長潘思亮（左）表示，台灣在川普擔任總第一任總統，「台灣混的還不錯」，基本上台灣的命運會跟美國的命運一起走，美國好、台灣會更好。黃淑惠攝

晶華（2707）於21日舉行一年一度的耶誕樹點燈儀式，晶華董事長潘思亮表示，川普已經當過一任總統，好的產業會更好，不好的產業會更不好；台灣在川普擔任總第一任總統時「台灣混得還不錯」，基本上台灣的命運會跟美國的命運一起走，美國好、台灣會更好。

台灣在觀光上的定位要更明確，外國觀光客對於台灣觀光是想法是碎片，日本的安倍三箭，觀光立國就是其中一箭。國人出國今年應該是到一個頂點，明年會慢慢平息下來。

缺工的問題還是要看政府的政策，要把來台灣留學的學生留下來，更要把台灣好人才留下來；台灣有機會變成全世界學習中文的中心。地緣政治的問題，去大陸學中文的情況在退燒。台灣的觀光，要讓全世界來到台灣、看見台灣，台灣的觀光不是只有觀光，肩負國安、外教、教育及經濟等全方位的任務。

晶華一年一度的耶誕樹點燈儀式，在歐洲學校學生演唱耶誕歌曲聲中，全台五星級飯店室內最高的耶誕樹亮燈。黃淑惠攝
晶華一年一度的耶誕樹點燈儀式，在歐洲學校學生演唱耶誕歌曲聲中，全台五星級飯店室內最高的耶誕樹亮燈。黃淑惠攝
晶華董事長潘思亮親自主持一年一度的耶誕樹點燈儀式。黃淑惠攝
晶華董事長潘思亮親自主持一年一度的耶誕樹點燈儀式。黃淑惠攝

川普 美國 觀光

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