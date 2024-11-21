聽新聞
0:00 / 0:00
晶華董事長潘思亮：川普當選總統 美國好、台灣會更好
晶華（2707）於21日舉行一年一度的耶誕樹點燈儀式，晶華董事長潘思亮表示，川普已經當過一任總統，好的產業會更好，不好的產業會更不好；台灣在川普擔任總第一任總統時「台灣混得還不錯」，基本上台灣的命運會跟美國的命運一起走，美國好、台灣會更好。
台灣在觀光上的定位要更明確，外國觀光客對於台灣觀光是想法是碎片，日本的安倍三箭，觀光立國就是其中一箭。國人出國今年應該是到一個頂點，明年會慢慢平息下來。
缺工的問題還是要看政府的政策，要把來台灣留學的學生留下來，更要把台灣好人才留下來；台灣有機會變成全世界學習中文的中心。地緣政治的問題，去大陸學中文的情況在退燒。台灣的觀光，要讓全世界來到台灣、看見台灣，台灣的觀光不是只有觀光，肩負國安、外教、教育及經濟等全方位的任務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言