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川普2.0將上路 潘思亮：美國會好，台灣會更好

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
晶華酒店今耶誕點燈，董事長潘思亮認為，川普當選美國總統後，美國會大好。記者林海／攝影
晶華酒店今耶誕點燈，董事長潘思亮認為，川普當選美國總統後，美國會大好。記者林海／攝影

川普當選新任美國總統後，外界都在關注對於全球政經局勢影響，晶華董事長潘思亮認為，美國會大好，「川普已經當過一任總統，好的會更好，不好的會更不好，在他第一個任期，台灣混的不錯，因此台灣的關係會跟著美國一起走，美國會好，台灣會更好。」

晶華酒店今耶誕點燈，潘思亮認為，川普當選後，在新冷戰的大架構下，台灣的重要性一定是無與倫比，因此需要讓更多人來到台灣、了解台灣、看到台灣，不只是觀光，包括來台經商、學中文都是可以努力的方向。

今年國際觀光客來台較預期少，潘思亮則認為，台灣人本身都往外跑，觀光客少很正常，但外界對於台灣的印象都很碎片化，包括半導體、夜市等，因此對於觀光定位要更明確。

而飯店業一直是缺工重災區，潘思亮表示，目前觀光業還不能使用移工，因此可能需要更多的外國學生，而不只是讓外國學生願意留台工作，台灣人才也是各國爭取的對象，因此也要讓國人願意留台。

潘思亮認為，今年出國潮是高峰，明年應該會相對平息，台灣的觀光、國旅等，會比今年更好。而對於晶華的營運，他則說，今年雖然有太魯閣晶英停業影響，但整體業績不會輸給去年，因此明年在太魯閣晶英恢復營業後，一定會好很多。

潘思亮 美國 觀光

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