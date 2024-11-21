國發會主委劉鏡清談APEC收穫：台美關係穩固、台灣與各國平起平坐
國發會主委劉鏡清日前代表台灣參與2024亞太經濟合作會議（APEC）部長級會議，他21日表示，此行不僅直接在場邊與美國國務卿布林肯交流，還和美國總統拜登玩自拍，並與六位各國部次長級官員交換WhatsApp。
劉鏡清指出，此行深刻感受台美關係相當穩固，且台灣與各國平起平坐，還有對等、尊嚴，這和過去各國很在意中國看法的氛圍，已經轉變。
劉鏡清還提到，布林肯是最早找他談話的人，雙方主要針對三個議題，涵蓋產業、半導體，但有些不方便透露，且在兩人談話中，布林肯也提及台美避免雙重課稅協定有進度很好，他也當場感謝布林肯的幫忙。
不過，這次最特別的收穫則是劉鏡清與各國部次長級官員交換WhatsApp，包含泰國、印尼、菲律賓、墨西哥及馬來西亞共六位官員。劉鏡清說，往後在許多投資、經貿等最新議題上彼此就可以隨時溝通。
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