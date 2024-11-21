台積電美國廠有活動？ 國發會主委劉鏡清透露在明年2月

晶圓代工龍頭台積電（2330）在美國亞利桑那州的首座晶圓廠，原本傳出將在12月初舉行完工典禮，但隨著川普勝選，台積電通知受邀者暫緩舉辦。不過，國發會主委劉鏡清21日表示，目前有接獲明年2月10日赴美參加董事會的通知。

經濟部長郭智輝昨天表示台積電可能在未來十幾年間一年在台灣蓋一座廠，台積電在台灣的投資計畫近來備受關注，今日在立法院經濟委員會上也成立委們質詢焦點。

國民黨立委葉元之詢問近三年台積電於台灣的設廠規劃，身為台積電董事之一的國發會主委劉鏡清今進一步說，未來三年台積電設廠規劃，除了高雄、台南，接下來台中也會有，政府會確保用水、用電無虞。

另外，葉元之也問美國商務部拍板補助台積電亞利桑那州廠66億美元，近日還傳出台積電A16製程也會移至美國一事。對此，劉鏡清說，就他了解，3奈米、4奈米技術會前進美國，2奈米則還不會過去；至於A16，由於產品部分一般是進到3奈米製程，因此有可能也會過去美國。

劉鏡清直言，這不是樂觀其成的問題，「這是一個政治因素」，雖然美國成本比較高，但若買方能夠接受、願意下單，台積電有能力製造，就會出貨，不可能不接受訂單。