快訊

霸凌案外案？新北勞檢處稽查結果出爐 北分署爆5大缺失最高罰百萬

恐引爆離職潮？馬斯克「政府瘦身計畫」曝光 強制1周5天進辦公室

「警界教科書」高雄警官罹癌退休僅5個月辭世 高雄氣爆冒險犯難獲模範

2024年全球公共充電樁成長率放緩 中、韓引領增長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

根據TrendForce最新調查，全球汽車公共充電樁布建受土地、電網規劃影響，加上新能源車市場成長放緩，預估2024年成長率為30%，較2023年的60%大幅下滑。

分析各主要市場情況，中國大陸仍保有全球最多的公共充電樁，估計至2024年底將達360萬座，占全球近70%。韓國今年的充電樁數量預期將年增39%，成長率為世界第一，應可於2025年達成其50萬座公共充電樁的目標。

各國為提高充電效率，廣設DC公共充電樁，TrendForce預計2024年全球DC充電樁占比將達37%，較2023年增長2%。除了公共充電樁設置速度放緩，主要市場也出現保有量過於集中的問題。

以2024年10月的數據來看，中國大陸市場有近20%的充電樁分布於廣東省。歐洲方面，荷蘭、德國及法國的合計保有量占比達58%，美國則有26%的公共充電樁集中在加州。

TrendForce表示，這些保有量第一名的區域皆與第二名的有極大的數量差距。過於集中的充電設施會限制車主規劃路線的自由度，加劇「充電焦慮」，同時影響新能源車滲透率成長。

里程焦慮衝擊純電車市場成長，短期內難以解決，預期也將影響充電設施增設速度。然而，由於電池的能量密度提升已達天花板，持續增設公共充電樁仍是各國解決里程焦慮較可行的方案。因此，公共充電樁雖然增速放緩，仍將保持一定的正成長。

充電樁

延伸閱讀

綠島、蘭嶼電車充電樁「掛零」 掛牌電動車恐難上路

能海電能（4586）强强聯手十三芝團團購與全民事業 打造能海機車智能充電樁加盟事業！

TrendForce：鴻海深化固態電池布局 或先拿二輪車練兵

傳充電樁肇禍？高市鼓山清潔隊凌晨起火損失破百萬 環局：調查中

相關新聞

川普2.0影響台經濟？劉鏡清：川普絕對是大因素

美國總統大選結束，川普當選新任總統，將展開「川普2.0」時代，外界則關注對於台灣經濟情勢的影響，國發會主委劉鏡清今日直言...

港交所推虛擬資產指數系列 亞洲數位貨幣競爭誰領風騷

看準虛擬資產未來發展，香港證交所11月15日推出虛擬資產指數系列，不僅是要讓傳統金融圈迎入投資新活水，更是力拚成為亞洲數位貨幣中心。不只香港，包含新加坡、台灣、馬來西亞都看到這個市場的成長性，紛紛組成亞洲虛擬資產金融聯盟，亞洲數位貨幣中心進入霸主之爭。

半導體持續暢旺 台綜院10月電力景氣連六個月亮黃紅燈

台灣綜合研究院21日發布10月台灣EPI電力景氣指數，10月全國產業高壓以上用電量較去年同期成長1.18%，受惠AI、高...

川普當選影響全球供應鏈 KPMG 教台商觀察兩政策走向

美國總統大選底定，外界關心川普接任後將對稅改政策帶來哪些影響，KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部營運長陳彩凰分析...

民團：評點制雇主端規定嚴 外籍人才留台仍不易盼放寬

外籍工作評點制今年邁入第十年，迦南計畫共同創辦人暨執行長楊冠義表示，評點制雖然陸續放寬外國人留台工作規定，但因雇主聘雇僑...

從川普2.0看台灣經濟發展 國發會主委劉鏡清：利大於弊

面對川普2.0時代即將展開，國發會主委劉鏡清21日表示，川普新政對台灣來說是「利大於弊」，若美國對中國大陸的圍堵政策愈強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。