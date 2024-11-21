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半導體持續暢旺 台綜院10月電力景氣連六個月亮黃紅燈

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
10月全國產業高壓以上用電量較去年同期成長1.18%。圖／聯合報系資料照片
10月全國產業高壓以上用電量較去年同期成長1.18%。圖／聯合報系資料照片

台灣綜合研究院21日發布10月台灣EPI電力景氣指數，10月全國產業高壓以上用電量較去年同期成長1.18%，受惠AI、高效能運算等新興科技應用需求持續擴展，半導體需求穩健成長，整體產業電力景氣燈號連續六個月維持揚升的黃紅燈。

台綜院並提及，由於全球AI熱潮及年底備貨效應，帶動國際終端需求與出口動能成長，加上主要國家央行持續降息，有利提升企業投資與民間消費，各國經濟呈溫和成長走勢。國內經濟因半導體業持續擴充先進製程及高階封測產能，挹注投資成長與生產動能，惟部分傳統產業因國際終端需求回溫步調不均，抵消部分用電成長幅度。10月因半導體業用電維持穩健成長，在第4季產業旺季來臨之際，國內景氣展望樂觀看待。

台綜院指出，半導體業者積極擴建封裝工廠，擴大先進封裝產能，以滿足快速增加的AI半導體需求，加上進入年底消費性電子新品備貨旺季，10月半導體業用電成長3.6%，電力景氣燈號連續六個月呈現揚升的黃紅燈。半導體業在科技新品應用、AI利多、年底銷售旺季等因素加持下，帶動IC製造、晶片通路等接單續增，電子產品外銷訂單呈雙位數成長；與用電量兩者走勢來看，半導體業生產動能持續暢旺，景氣維持向上復甦。

台綜院表示，隨著全球經濟緩步復甦，AI商機持續熱絡，電子與資通訊產品需求擴增，帶動國內外需出口表現優於預期，半導體科技產業生產動能持續暢旺，經濟成長在去年同期高基期因素下，維持穩定成長態勢。惟美國新一屆川普政府去全球化的施政主軸、美中科技爭端等不確定性因素，恐增添全球貿易、投資、供應鏈發生動盪，但全球人工智慧、高效能運算等新興科技應用仍將持續蓬勃發展，對未來景氣持審慎樂觀態度。

台電高壓以上用電方面，10月整體產業用電量較去年同期成長1.69%，其中製造業用電成長1.48%，服務業用電成長2.62%。

AI 半導體 景氣燈號

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