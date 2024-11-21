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川普2.0影響台經濟？劉鏡清：川普絕對是大因素

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會主委劉鏡清今日直言，對台灣經濟而言，「川普絕對是大因素」。記者林伯東／攝影
國發會主委劉鏡清今日直言，對台灣經濟而言，「川普絕對是大因素」。記者林伯東／攝影

美國總統大選結束，川普當選新任總統，將展開「川普2.0」時代，外界則關注對於台灣經濟情勢的影響，國發會主委劉鏡清今日直言，「川普絕對是大因素」。

立院經委會今日審查國發會預算，但立委多關注川普上任後對台影響。劉鏡清表示，明年台灣的經濟成長應可超過3%，但「川普絕對是大因素」。他指出，川普的變數很大，檢視提出的貿易政策，如果只實現對大陸進口關稅課徵提升至60%政見，對台灣會是利多，因為會有很大轉單效益。

劉鏡清也說，美國對大陸愈來愈鷹派，包含技術禁令等作法，因此美國會加強與台灣的技術合作或移轉，這是對台灣利多，整體看來，利大於弊。

但劉鏡清坦言，有兩大不確定性要關注，一是台灣貿易量的變化，二是美國可能對其他國家實施10%的關稅制裁，這會有一點影響，他也有找經濟部長郭智輝討論，希望與傳產座談。

國發會 川普 美國

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