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國發會助攻傳產翻轉 投資產業再造基金、研議修企併法

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

國發會主委劉鏡清21日表示，為協助傳統產業轉型，將以投資產業再造基金、修正企業併購法雙管齊下進行，由民間成立的「產業再造基金」已完成募資18億元，並已向國發基金提出投資申請，將能成為國發會推動傳產轉型的投資工具。

此外，劉鏡清也提到，國發會除了參與基金投資，也已與財政部展開溝通，研議修正企業併購法，強化稅負優惠。

立法院經濟委員會21日審查國發會及所屬單位預算案，多位立委關心國發基金用於傳產轉型的情況，如工具機、螺絲業，劉鏡清做了以上說明。

劉鏡清指出，為了促進國內產業均衡發展，將與國科會、經濟部、數發部共同推動產業導入人工智慧（AI）等數位科技，並與經濟部共同鼓勵國內企業整合成立產業控股公司。此外，國發基金也將參與投資民間募資設立的產業再造基金，協助企業翻轉再生。

談及產業再造基金進度，劉鏡清說，現在募資進度約新台幣18億元，該基金並已遞件申請，國發會將安排進行審議。劉鏡清並提到，由於產業再造基金的設計是民間投入較多，加上有知名人士參與，應該會有滿大效果。

同時，劉鏡清還指出，政府亦將強化稅負優惠，預計著手進行企業併購法修法，給予實質鼓勵，而且日前已與財政部在行政院進行過協調。

劉鏡清21日也公布國發基金最新情況。劉鏡清表示，國發基金設立目的在加速產業創新加值，促進經濟轉型及國家發展，配合國家產業發展策略，已與各部會共同推動產業發展，並導入多個百億基金用於AI、綠色成長，國發基金也將參與投資民間募資設立的產業再造基金，協助傳統企業再生轉型。

國發會書面報告並指出，國發基金雖然不是以盈利為目標，2023年仍為國家創造288億元獲利，將持續帶動民間基金投資，協助產業創新轉型，並強化投資管理機制。

報告並列出國發基金三大強化作法，一是強化投前機制，增加轉型能力審查及市場趨勢分析、增設公司治理門檻，強化審議機制，優化投資合約，預防投後爭議，並增加公司治理條件。二是，強化投後管理，除了建制預警系統，也成立投資後管理小組，並增加公司治理審查。三是，強化退場機制執行，作法包含定期檢討轉投資事業，依退場機制執行釋股，回收基金，持續協助其他產業發展。

國發基金 國發會

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