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川普當選影響全球供應鏈 KPMG 教台商觀察兩政策走向

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部營運長陳彩凰。業者提供
KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部營運長陳彩凰。業者提供

美國總統大選底定，外界關心川普接任後將對稅改政策帶來哪些影響，KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部營運長陳彩凰分析，川普在競選活動中提出以「美國優先」為核心的貿易政策，用意在保護美國本地製造業，台企應觀察關稅變化與台美類租稅協定是否通過，以彈性應變。

川普選前也曾喊出對所有進口商品徵收10％基準關稅，KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部執行副總經理廖月波認為，如果某些國家有不公平的貿易行為，例如補貼出口或傾銷，美國將進一步提高進口關稅，對中國進口商品甚至可能徵收高達60%的關稅，延續其第一任期內的強硬立場。

除了關注關稅調整外，廖月波進一步提醒，早年許多台商利用墨西哥地理位置近和勞動力便宜，加上美墨加協定免關稅的好處，將生產線移至墨西哥，當成生產基地以提高競爭力，不過現在可能出現變數，川普今年競選時表態將重新談判美墨加協定，因為目前協定對美國製造業支持不足，計畫進一步修訂。

廖月波指出，美墨加協定調整須要三國共同協商，第一次美墨加協定談判於2018年11月30日簽署，並於2020年7月1日生效，時間耗時近2年，台商在短期內可以觀望並逐步調整產業，尋找其他市場，長期可能會面臨較高關稅和增加成本，建議考慮調整生產線。

陳彩凰也說，川普的貿易政策高度保護主義，勢必影響全球貿易和供應鏈，建議企業檢視供應鏈，並避開高關稅，考慮進行供應鏈重組，預期印度等國將受惠於外人投資增加。

陳彩凰指出，川普也主張對美企調降所得稅，台灣企業是否需在美設廠或降低對美依賴度，取決於政策實施力道及台美類租稅協定可否在短期內通過，都是關鍵點，儘管政策尚未確定，台企應保持策略彈性，密切觀察政策走向。

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