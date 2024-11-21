民團：評點制雇主端規定嚴 外籍人才留台仍不易盼放寬

外籍工作評點制今年邁入第十年，迦南計畫共同創辦人暨執行長楊冠義表示，評點制雖然陸續放寬外國人留台工作規定，但因雇主聘雇僑外生的規定沒有放寬，受限於企業年營業額要達到一千萬的規定，使得外籍工作者的工作機會大減。

2014年7月開始，「畢業僑外生留臺工作」除了依一般依薪資、工作經驗等條件申請外，亦可以使用「評點制」申請。在台灣畢業之僑外生，只要經勞動部審核累計點數滿70點，雇主即可以此方式聘請外籍人士。

楊冠義是馬來西亞人，來台16年的他，幾年前已經取得永久居留權，現在持續關注外籍工作者在台工作權益。他今天參加勵馨基金會「移住到宜住」論壇時表示，依照相關規定，企業必須設置超過一年，且年營業額達到一千萬才可以聘雇外籍工作者，但這對台灣大部分中小企業並不容易，這就使得很多僑外生遇到有興趣的公司，公司也想錄取他們，但是公司因沒辦法達標，以至於沒辦法雇用。

楊冠義表示，這項規定是希望外籍員工在台灣可以被有保障的公司聘雇，雖然立意良善，但如果雇主端沒有放寬，會讓很多僑外生沒辦法留台工作。他提到，許多外籍學生特別來台就讀影視相關系所，但想留台工作時，就面臨許多製作公司的營業額沒辦法達到一千萬的規定，這也將接不住這些人才。

許多僑外生、外籍人才來台工作，也想取得台灣永久居留權。楊冠義表示，若想取得永久居留權，需滿足兩項要件，第一項是連續住滿5年，這並不困難，第二則是申請的前一個年度工資要達到基本工資的兩倍，這就值得討論，因為這等於平均月薪要達到5萬7以上才有機會。他表示，這幾年每年基本薪資都調漲，但是薪資並未調漲的狀況之下，讓許多外籍工作者申請永久居留權遭到卡關。

現在工作幅度更加多元，兼職、斜槓族群很多，楊冠義表示，希望工作證可以更加便利，別讓外籍工作者每換一次工作就得重新申請，甚至連兼差、兼職、上通告等等也都得再跑流程，再申請一次，造成很大的不便。