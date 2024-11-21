從川普2.0看台灣經濟發展 國發會主委劉鏡清：利大於弊

面對川普2.0時代即將展開，國發會主委劉鏡清21日表示，川普新政對台灣來說是「利大於弊」，若美國對中國大陸的圍堵政策愈強烈，我們將獲得更多商機和轉單機會。

民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆等人今在立法院經濟委員針對川普即將重返白宮對我國經貿影響，以及今、明兩年經濟成長等議題進行質詢，劉鏡清做以上表示。

劉鏡清指出，目前廠商訂單都處理的差不多，今年經濟成長率預估在3.96%~4%，破4%應該也是有機會，主要還是看AI相關應用的出貨情形而定，至於2025年，目前來看應該是會超過3%。

不過，劉鏡清也提到，「我看川普變數非常大」，川普對陸若祭60%關稅，且對中國大陸的技術禁令愈來愈鷹派，「我是覺得利大於弊」。但，川普同樣也會對其他國家有10%的關稅制裁，是否會因此影響明年的全球貿易量，這也是我國明年經濟成長率的另一大變數。

國民黨立委謝衣鳳、張嘉郡質詢指出，川普對陸若祭60%關稅，這將重創中國大陸經濟，但台灣有不少傳產和高科技廠商都在大陸發展，這是否也會衝擊台灣經濟，台商真的會回流到台灣嗎？

對此，劉鏡清答詢表示，台商會多元發展他們的新供應鏈，據了解，因應美國的保守主義，目前台商有一部分會回到台灣，有些則規劃轉移至東南亞以越南、泰國為主；還有美國德州、墨西哥、東歐等。

此外，劉鏡清還提到，為吸引台資回流，國發會已跟經濟部召開過會議，經濟部將加強資金吸引力道回流，協助台商移轉，同時也跟海外國家商討合作方案，建議人力密集的產業能移往友邦。

劉鏡清並指出，我國部分產業跟對岸是處於競爭，若川普新政關稅政策真的實施，這將是台灣的機會，像是我國的工具機產業、螺絲扣件業最大競爭對手都在對岸，因此好處會多一點，台灣經濟應可在美中貿易戰之間發展起來。以2016年美中貿易戰為例，台商回流截至目前已吸引1,568家企業超過2兆3,730億元投資。

另，國民黨立委楊瓊瓔關切半導體產業議題，她質詢問，經濟部長郭智輝20日表示，台積電可能在未來10幾年間一年在台灣蓋一座廠，台灣半導體人才是否充裕？

劉鏡清說，半導體人才預估一年至少需要6,000人，且每年要增加，國發會會密切關注廠商設廠進度及招募時間；至於人才來源，會以學校為主，以及重點領域學院的學生。劉鏡清坦言，目前半導體人才供給量比較夠，但會對其他產業產生排擠效應，他會跟相關部會商討對策。