快訊

台中藍委輪番洩漏盧秀燕未來藍圖 有條件不選黨主席？

何佩珊已向卓揆口頭請辭 今天請假未出席行政院會

12強賽／投手戰！委內瑞拉2分砲定勝負 中華隊遭完封複賽敗局開場

協助在地產業擴大商機 經濟部預計四年砸5億辦全國競賽

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

經濟部21日赴行政院會報告「城鄉在地共好能量提升計劃」，將結合地方政府的力量辦理368城鄉評選及全國競賽，發掘全國各鄉鎮獨特的產業及遊程，提升民眾對於鄉鎮認同感及歸屬感，並讓世界看見台灣，預計四年投入5億經費，最大的目標就是希望能夠吸引頂級客群來台。

行政院長卓榮泰指出，中小微企業是活絡地方經濟、穩定國家社會的重要基礎，行政院明年將投入116億元推動中小微企業的多元振興方案來促進發展，為因應地方產業需求，配合相關政策推動，這個計畫將從「塑造城鄉特色」、「導入多元輔導」、「佈建行銷通路」等三大策略，協助地方特色產業升級以及轉型、佈局通路以及行銷推廣，打造城鄉特色品牌。

經濟部指出，我國地方特色產業具有人文歷史、傳統技藝和自然資源等優勢，過去以滿足在地需求、活絡地方財源和提供就業機會為主要目標。然而，隨著科技進步和消費型態改變，在地的城鄉產業面臨生存及發展重大的挑戰。

經濟部說，行政院近日拍板「中小微企業多元振興發展計畫」，以「3策略、3配套、1窗口」，幫助中小微企業落實數位、淨零雙軸轉型及發展通路，為此，經濟部擬推動「城鄉在地共好能量提升計畫」，聯合中央與地方政府的力量共同推動，以傳承在地特色，提升地方產業營運量能，帶動地方經濟及社會繁榮，實現城鄉在地共好。

為擦亮城鄉特色產業，塑造地方特色品牌，經濟部提出的計劃將結合地方政府的力量辦理368城鄉評選及全國競賽，發掘全國各鄉鎮獨特的產業及遊程，提升民眾對於鄉鎮認同感及歸屬感，並讓世界看見台灣。並且結合經濟部境內關外相關政策資源，與各縣市地方特色產業共同推廣台灣優質醫療產業、美食及自然風光，吸引國際觀光客來臺旅遊體驗，提升在地企業產值及品牌價值，並實現賴總統健康台灣理念。

經濟部經濟部中小及新創企業署長李冠志說，該計劃主要還是要協助我國的中小企業集結能量，協助他們可以尋求更多商機，輔導他們可以擴大市場，相關細節經濟部也還在擬定中，預計最快今年底就會把計劃相關細節通公布，明年第一季就會開始在全台各鄉鎮舉辦說明會，預估第二季開始收件評選。至於誘因設計，李冠志說，確實會有獎金的設置，但獎金的多寡還在規劃中。

地方政府 經濟部

延伸閱讀

中華車爆出九年來新天量 盤中大漲逾5%

AI掀熱浪！外銷訂單連八紅 手機新品備貨潮將遞延到下季

伺服器移回台灣生產 前十月海外生產比探低點

經長談台積設廠進度 預期每年在台蓋一座

相關新聞

從川普2.0看台灣經濟發展 國發會主委劉鏡清：利大於弊

面對川普2.0時代即將展開，國發會主委劉鏡清21日表示，川普新政對台灣來說是「利大於弊」，若美國對中國大陸的圍堵政策愈強...

年終獎金掀牌！今年企業年終獎金平均1.12個月 這行業連13年稱霸

2024年千萬名勞工薪情如何？104人力銀行調查顯示，2024年整體年薪平均80.2萬元。半導體以平均103.5萬、8連...

民團：評點制雇主端規定嚴 外籍人才留台仍不易盼放寬

外籍工作評點制今年邁入第十年，迦南計畫共同創辦人暨執行長楊冠義表示，評點制雖然陸續放寬外國人留台工作規定，但因雇主聘雇僑...

川普當選影響全球供應鏈 KPMG 教台商觀察兩政策走向

美國總統大選底定，外界關心川普接任後將對稅改政策帶來哪些影響，KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部營運長陳彩凰分析...

協助在地產業擴大商機 經濟部預計四年砸5億辦全國競賽

經濟部21日赴行政院會報告「城鄉在地共好能量提升計劃」，將結合地方政府的力量辦理368城鄉評選及全國競賽，發掘全國各鄉鎮...

政院通過台巴關稅減讓 將有17項產品免稅

行政院會21日通過財政部擬具「海關進口稅則」部分稅則修正草案，調降原產自巴國之去骨豬肉、已調製或保藏之牛雜碎、小麥粉、塑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。