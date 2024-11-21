協助在地產業擴大商機 經濟部預計四年砸5億辦全國競賽

經濟部21日赴行政院會報告「城鄉在地共好能量提升計劃」，將結合地方政府的力量辦理368城鄉評選及全國競賽，發掘全國各鄉鎮獨特的產業及遊程，提升民眾對於鄉鎮認同感及歸屬感，並讓世界看見台灣，預計四年投入5億經費，最大的目標就是希望能夠吸引頂級客群來台。

行政院長卓榮泰指出，中小微企業是活絡地方經濟、穩定國家社會的重要基礎，行政院明年將投入116億元推動中小微企業的多元振興方案來促進發展，為因應地方產業需求，配合相關政策推動，這個計畫將從「塑造城鄉特色」、「導入多元輔導」、「佈建行銷通路」等三大策略，協助地方特色產業升級以及轉型、佈局通路以及行銷推廣，打造城鄉特色品牌。

經濟部指出，我國地方特色產業具有人文歷史、傳統技藝和自然資源等優勢，過去以滿足在地需求、活絡地方財源和提供就業機會為主要目標。然而，隨著科技進步和消費型態改變，在地的城鄉產業面臨生存及發展重大的挑戰。

經濟部說，行政院近日拍板「中小微企業多元振興發展計畫」，以「3策略、3配套、1窗口」，幫助中小微企業落實數位、淨零雙軸轉型及發展通路，為此，經濟部擬推動「城鄉在地共好能量提升計畫」，聯合中央與地方政府的力量共同推動，以傳承在地特色，提升地方產業營運量能，帶動地方經濟及社會繁榮，實現城鄉在地共好。

為擦亮城鄉特色產業，塑造地方特色品牌，經濟部提出的計劃將結合地方政府的力量辦理368城鄉評選及全國競賽，發掘全國各鄉鎮獨特的產業及遊程，提升民眾對於鄉鎮認同感及歸屬感，並讓世界看見台灣。並且結合經濟部境內關外相關政策資源，與各縣市地方特色產業共同推廣台灣優質醫療產業、美食及自然風光，吸引國際觀光客來臺旅遊體驗，提升在地企業產值及品牌價值，並實現賴總統健康台灣理念。

經濟部經濟部中小及新創企業署長李冠志說，該計劃主要還是要協助我國的中小企業集結能量，協助他們可以尋求更多商機，輔導他們可以擴大市場，相關細節經濟部也還在擬定中，預計最快今年底就會把計劃相關細節通公布，明年第一季就會開始在全台各鄉鎮舉辦說明會，預估第二季開始收件評選。至於誘因設計，李冠志說，確實會有獎金的設置，但獎金的多寡還在規劃中。