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穩定電網供電 台電宜蘭冬山60MW 儲能系統啟用

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

再生能源再添儲能最佳戰友。因應國際能源轉型與淨零排放趨勢，台電積極發展多元能源，而為強化電網韌性，繼台南鹽田光電與高雄路園變電所各設20MW儲能、龍潭超高壓變電所今年初啟用60MW儲能系統，台電接續打造同為重量級的60MW冬山儲能系統，於20日舉行啟用典禮。台電指出，儲能系統具快速充放電特性，可協助再生能源併入電網的頻率調節，並於遇突發電力事件時立即提供穩定電力，增強電力系統穩定與彈性。

台電20日於宜蘭冬山超高壓變電所舉行「儲能永續 電網穩定」冬山儲能系統啟用典禮，現場由台電副總經理蕭勝任、大同集團總經理沈柏延、大同智能總經理黃允巍等各界貴賓共同見證。

台電表示，此次與國內儲能應用發展先驅企業大同智能攜手，結合大同集團電力能源領域專業及資源，於冬山超高壓變電所建置23個儲能貨櫃，占地約1,600坪，打造60MW/85MWh儲能系統，儲電量達8.5萬度，等同可滿足約8,000戶家庭一整天用電需求。

台電指出，儲能系統因具有電能移轉與快速反應特性，可與現有發電機組搭配，已成電網強韌新利器。冬山儲能採用可進行電能轉移的「增強型動態調頻備轉」(E-dReg)技術，將白天旺盛光電儲存，並於傍晚陽光快速減弱時放電，成為夜尖峰電力穩定供給的生力軍；而當遇突發電力事件導致電網頻率下降時，亦可於0.4秒迅速反應完成放電，維持電網頻率穩定，兼具提供穩定電力與調節電壓等多重功能。

台電說明，電力系統有三大重要指標，包含頻率、電壓與慣量。其中，慣量會因發電方式與特性而有所變化，在如今綠能發展趨勢下越顯重要；現有系統慣量主要由傳統發電機組透過蒸氣、水力等動力推動轉子轉動的發電特性提供，而再生能源則是直接將太陽光與風力透過變流器轉為電能。因此，台電去年與英國創新能源技術公司RTL合作電力系統即時慣量量測計畫，除在全國10處場域佈建測量設備，如今再於冬山儲能導入「週期性功率調變功能技術(FPPM，Function of Periodic Power Modulation)」，成為全台唯一可實測系統慣量的儲能系統，以測試訊號導入電網取得系統即時回饋數據，提供電力調度重要參考。

在安全層面，冬山儲能取得國際儲能安全標準IEC 62933-5-2與國際工控資安標準IEC62443-3-3雙重認證，並由國際第三方驗證機構頒發證書，通過儲能建置、運轉維護及資通訊安全等各面向層層把關。此外，冬山儲能安全系統更採四大階段措施，從氣體偵測與排氣、溫度異常警報、櫃內滅火系統到櫃外消防水霧滅火系統等，以零風險零災害預防工作為目標。

台電表示，在政府目標2025年1,500MW整體儲能建置規劃中，包含500MW民間業者結合光電設置儲能，以及台電自建160MW儲能系統並結合電力交易平台匯聚840MW民間資源共1,000MW目標。台電近年結合自有場域以變電所為儲能發展基地，相繼打造路園、龍潭儲能，如今冬山儲能啟用併網，正式達成台電自建儲能里程碑。

台電 大同

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