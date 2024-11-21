政院通過台巴關稅減讓 將有17項產品免稅
行政院會21日通過財政部擬具「海關進口稅則」部分稅則修正草案，調降原產自巴國之去骨豬肉、已調製或保藏之牛雜碎、小麥粉、塑膠瓶、襪類及褲類紡織品、卑金屬製瓶蓋等17項貨品第2欄關稅稅率至免稅；米菓貨品調降至10%；另天然蜜貨品分3年逐步調降至20%。
財政部指出，為履行台巴(巴拉圭)經濟合作協定第8號決議文之關稅減讓承諾，擬具「海關進口稅則」部分稅則修正草案陳報行政院，今日經行政院第3927次會議決議通過，本次修正調降原產自巴國之去骨豬肉、已調製或保藏之牛雜碎、小麥粉、塑膠瓶、襪類及褲類紡織品、卑金屬製瓶蓋等17項貨品第2欄關稅稅率至免稅；米菓貨品調降至10%；另天然蜜貨品分3年逐步調降至20%。
財政部進一步表示，本修正草案行政院將送請立法院審議，該部將積極與立法院朝野各黨團溝通，俾早日完成修法程序。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言