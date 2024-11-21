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政院通過台巴關稅減讓 將有17項產品免稅

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院會21日通過財政部擬具「海關進口稅則」部分稅則修正草案，調降原產自巴國之去骨豬肉、已調製或保藏之牛雜碎、小麥粉、塑膠瓶、襪類及褲類紡織品、卑金屬製瓶蓋等17項貨品第2欄關稅稅率至免稅；米菓貨品調降至10%；另天然蜜貨品分3年逐步調降至20%。圖／聯合報系資料照片
行政院會21日通過財政部擬具「海關進口稅則」部分稅則修正草案，調降原產自巴國之去骨豬肉、已調製或保藏之牛雜碎、小麥粉、塑膠瓶、襪類及褲類紡織品、卑金屬製瓶蓋等17項貨品第2欄關稅稅率至免稅；米菓貨品調降至10%；另天然蜜貨品分3年逐步調降至20%。圖／聯合報系資料照片

行政院會21日通過財政部擬具「海關進口稅則」部分稅則修正草案，調降原產自巴國之去骨豬肉、已調製或保藏之牛雜碎、小麥粉、塑膠瓶、襪類及褲類紡織品、卑金屬製瓶蓋等17項貨品第2欄關稅稅率至免稅；米菓貨品調降至10%；另天然蜜貨品分3年逐步調降至20%。

財政部指出，為履行台巴(巴拉圭)經濟合作協定第8號決議文之關稅減讓承諾，擬具「海關進口稅則」部分稅則修正草案陳報行政院，今日經行政院第3927次會議決議通過，本次修正調降原產自巴國之去骨豬肉、已調製或保藏之牛雜碎、小麥粉、塑膠瓶、襪類及褲類紡織品、卑金屬製瓶蓋等17項貨品第2欄關稅稅率至免稅；米菓貨品調降至10%；另天然蜜貨品分3年逐步調降至20%。

財政部進一步表示，本修正草案行政院將送請立法院審議，該部將積極與立法院朝野各黨團溝通，俾早日完成修法程序。

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