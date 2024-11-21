共通性事業廢棄物作SRF 專家：料源不應僅限廢塑膠

近年SRF（固體再生燃料）爭議不斷，環境部預告SRF管理辦法草案後，11月20日和21日兩天將於北中南召開「共通性事業廢棄物作為固體再生燃料原料再利用管理辦法」草案研商會。環團表示，廢紙、廢木材、廢纖維布類、廢橡膠等，其產源事業都有可能來自一個以上的產業部門，都可以當作共通性事業廢棄物，顯見SRF料源眾多，不應只納管廢塑膠。

本次草案研商會中，業者與環保團體代表分別針對不同草案給予諸多建議，「共通性事業廢棄物作為固體再生燃料原料再利用管理辦法」草案第6條明定事業廢棄物來源，規範目視不得含有廢塑膠以外雜質，或以人工分撿之雜質溼基重量比小於3%。

草案第10條內容指出，再利用機構應設置閉路電視錄影監視系統及瀏覽伺服，供主管機關及事業檢視事業廢棄物再利用運作情形。

業界代表指出，第6條針對進場原料品質有所要求，但是環境部在SRF的精神上應該更宏觀來看待環保，國家應該鼓勵業者投入更好的設備和技術，日本、韓國等生活垃圾都能做成SRF，建議原料管理上應依據SRF製作廠商的設備、技術等給予更多彈性。

業者也指出，第10條要求供主管機關檢視廢棄物再利用運作情形，讓主管機關檢視很合理，但如果給事業單位檢視，擔心造成商業機密外流。

環境部資源循環署回應，過去有發現部分業者用錯料源，草案要求品質和監控就是要避免這樣的事情發生，也讓事業端的SRF產製技術都能達到法定的標準，後續交給使用者的汙染防治設備、燃料許可和空汙標準等也都會把關。

看守台灣協會、台南社區大學、彰化環保聯盟、爭好氣聯盟、台灣水資源保育聯盟、監督施政聯盟也透過聯合聲明指出，雖然草案中的SRF定義有明確指出為由具適燃性的事業廢棄物製成，但在草案的廢塑膠料源規範中，只排除有害廢棄物及醫療廢塑膠（以PVC為主要材質），而沒有排除其他PVC廢塑膠、高鹵素含量的ASR（汽車粉碎殘餘物等）、營建廢塑膠，應該也明確予以排除。

該聲明指出，目前草案所列的SRF料源只有廢塑膠，原因大概是目前只有廢塑膠被環境部公告為共通性事業廢棄物，但其他重要的SRF料源，如無法資源化的廢紙、廢木材、廢纖維布類、廢橡膠，其產源事業都有可能來自一個以上的產業部門，都可以當作共通性事業廢棄物，且納入本管理辦法來管理。

看守台灣協會秘書長謝和霖在研商會中發言表示，這些SRF料源納入SRF管理辦法後，納入的料源也應包括型態一致、成份與熱值穩定的混合物或複合材質，比如來自食品包裝的廢鋁塑，廢鋁塑已有資源化技術出現，呼籲環境部應儘速公告應回收。