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明年經濟成長率可望破3% 劉鏡清：川普是一大變數

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國發會主委劉鏡清今日出席立法院經濟委員會，被問題明年經濟成長率，劉鏡清表示，目前預估會超過3％，但美國總統當選人川普是一大變數。記者林縉明／攝影
國發會主委劉鏡清今日出席立法院經濟委員會，被問題明年經濟成長率，劉鏡清表示，目前預估會超過3％，但美國總統當選人川普是一大變數。記者林縉明／攝影

美國總統當選人川普將於明年初上任，國發會主委劉鏡清今日出席立法院經濟委員會，被問及川普上任後是否會影響明年台灣經濟成長率，劉鏡清表示，目前看起來會超過3%，川普會是一大變數，但整體看起來還是利大於弊。

劉鏡清指出，今年經濟成長率很大機會能到3.96%，破4%也是有機會，因為現在訂單也都差不多了，不過4.1%的話，就要看AI伺服器的出貨，因為前陣子已經有過熱的現象了，它占比重占蠻高的。

至於明年經濟成長率，劉鏡清說，目前預估會超過3％，川普是一大變數，如果川普對中國實施60％關稅制裁，對台灣是比較有利，經濟成長率可能會再提升。

劉鏡清提到，川普對中國的態度越來越鷹派，對技術的禁令等，對台灣而言還是會有很大幫助，所以認為是利大於弊，不過有兩個因素須注意，第一是我國的貿易量，第二是對其他國家10%的關稅制裁，但10%的制裁跟其他國家都差不多。

有立委關切川普上任後對台灣貿易的影響，劉鏡清表示，這次APEC私下討論比較多這個議題，2016、2017年川普提升對中國關稅，帶動很多台商移回台灣，那一波近來2.3兆元投資；這波有利有弊，但我方獲得商機會更多，尤其是川普圍堵政策非常強烈，對我方來說是機會。

劉鏡清 國發會 川普 經濟成長率 關稅

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