明年經濟成長率可望破3% 劉鏡清：川普是一大變數
美國總統當選人川普將於明年初上任，國發會主委劉鏡清今日出席立法院經濟委員會，被問及川普上任後是否會影響明年台灣經濟成長率，劉鏡清表示，目前看起來會超過3%，川普會是一大變數，但整體看起來還是利大於弊。
劉鏡清指出，今年經濟成長率很大機會能到3.96%，破4%也是有機會，因為現在訂單也都差不多了，不過4.1%的話，就要看AI伺服器的出貨，因為前陣子已經有過熱的現象了，它占比重占蠻高的。
至於明年經濟成長率，劉鏡清說，目前預估會超過3％，川普是一大變數，如果川普對中國實施60％關稅制裁，對台灣是比較有利，經濟成長率可能會再提升。
劉鏡清提到，川普對中國的態度越來越鷹派，對技術的禁令等，對台灣而言還是會有很大幫助，所以認為是利大於弊，不過有兩個因素須注意，第一是我國的貿易量，第二是對其他國家10%的關稅制裁，但10%的制裁跟其他國家都差不多。
有立委關切川普上任後對台灣貿易的影響，劉鏡清表示，這次APEC私下討論比較多這個議題，2016、2017年川普提升對中國關稅，帶動很多台商移回台灣，那一波近來2.3兆元投資；這波有利有弊，但我方獲得商機會更多，尤其是川普圍堵政策非常強烈，對我方來說是機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言