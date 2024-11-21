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台電冬山60MW儲能系統啟用 儲電量滿足8千戶家庭一日所需

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電在冬山超高壓變電所建置23個儲能貨櫃，占地約1600坪，打造60MW85MWh儲能系統。圖／台電提供
台電在冬山超高壓變電所建置23個儲能貨櫃，占地約1600坪，打造60MW85MWh儲能系統。圖／台電提供

台電在冬山超高壓變電所建置23個儲能貨櫃，60MW冬山儲能系統正式啟用，冬山儲能導入「周期性功率調變功能技術（FPPM）」，成為全台唯一可實測系統慣量的儲能系統，以測試訊號導入電網取得系統即時回饋數據，提供電力調度重要參考。

台電表示，為強化電網韌性，已陸續在台南鹽田光電與高雄路園變電所各設20MW儲能，龍潭超高壓變電所今年初啟用60MW儲能系統，並最新啟用同為重量級的60MW冬山儲能系統。

台電冬山儲能系統是與大同智能公司合作，結合大同集團電力能源領域專業及資源，在冬山超高壓變電所建置23個儲能貨櫃，占地約1600坪，打造60MW/85MWh儲能系統，儲電量達8.5萬度，等同可滿足約8000戶家庭一整天的用電需求。

台電指出，儲能系統因具有電能移轉與快速反應特性，可與現有發電機組搭配，已成電網強韌新利器，當遇突發電力事件導致電網頻率下降時，0.4秒就能迅速反應完成放電，維持電網頻率穩定，兼具提供穩定電力與調節電壓等多重功能。

至於冬山儲能安全系統，台電表示，有四大階段措施，從氣體偵測與排氣、溫度異常警報、櫃內滅火系統到櫃外消防水霧滅火系統等，以零風險零災害預防工作為目標。

經濟部的儲能建置目標是2025年1500MW，包括500MW民間業者結合光電設置儲能，以及台電自建160MW儲能系統並結合電力交易平台匯聚840MW民間資源共1000MW。台電表示，近年結合自有場域以變電所為儲能發展基地，相繼打造路園、龍潭儲能，如今冬山儲能啟用併網，已達成台電自建儲能目標。

光電 台電 大同

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