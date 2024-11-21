政院通過青年百億海外圓夢基金計畫 明年1月啟動

行政院會21日於會中通過青年百億海外圓夢基金計畫，為落實賴清德總統「國家希望工程」鼓勵青年開拓國際視野，教育部青年發展署規劃自2025年起推動青年百億海外圓夢基金計畫，教育部與各相關部會正積極開發青年海外見習培訓機會，預計2025年1月將公告第1階段圓夢機會。

教育部規劃青年百億海外圓夢基金計畫將分4年編列百億規模經費，對象為15至30歲青年，分為築夢工場組與海外翱翔組。築夢工場組鼓勵青年自主提案，例如青年欲前往國際環境永續議題的組織見習，可提出圓夢企劃經審查通過後，教育部將提供專業孵化輔導資源及機制，育成輔導青年赴海外實現圓夢行動。希望2025年可以協助200名以上青年。

教育部說，海外翱翔組則結合相關部會與民間組織，規劃國際組織或基金會、智庫見習，青年議會及交流，創業與產業培訓及各式青年行動等多元主題類別，提供青年申請赴國外見習及培訓機會。例如18至30歲青年可至日本動物園學習動物保育、法國議會與創業基地交流見習等；另針對15至18歲青年也洽談有義大利廚藝學習、瑞典環境永續組織蹲點以及美國職棒大聯盟與韓國首爾Jinjo Crew舞團，以及美國紐約霹靂舞教父Ken Swift交流等，希望114年可以提供青年朋友350個以上的圓夢機會。

另外，2025年也設定了旗艦計畫為-環境永續，呼應政府淨零碳排的目標，由教育部與環境部等積極開發各國際環境永續組織之交流與蹲點機會，預定提供60個以上之圓夢機會，青年朋友可於築夢工場組與海外翱翔組簡章提出申請，簡章預計於2025年1月公布。

教育部表示，青年朋友參與青年百億海外圓夢基金計畫的提案均需經專業委員審查通過後，由青年署給予青年經費及資源支持青年進行圓夢行動開拓國際視野。期盼以拓展國際鏈結交流、青年帶動百工百業創新成長、引領青年多元創意行動為推動重點，讓臺灣青年在國際舞臺上展現創造力、活力與韌性，提升臺灣青年國際競爭力，也讓世界看見臺灣青年的多元力量。